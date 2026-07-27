El Principado considera el inicio de las obras de la subestación de Cardoso "un gran hito para el futuro industrial"

Archivo - El viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo, ha destacado este lunes que el inicio de las obras de la subestación de Cardoso es "un gran hito para el futuro industrial de Asturias", ya que se trata de uno de los cuatro pilares sobre los que se sentará el denominado anillo central de Asturias, que es la infraestructura energética más importante para el futuro de la industria asturiana.

Ha recordado Campo que los otros tres elementos son dos subestaciones y las líneas eléctricas asociadas.

"Se trata de una infraestructura estratégica fundamental para atraer nuevas inversiones, para permitir el crecimiento de la industria ya implantada o avanzar en la descarbonización", ha explicado el viceconsejero.

La subestación de Cardoso está en Carreño y no sólo constituye el primer paso tangible para convertir este proyecto en una realidad, sino que es también "una de las actuaciones más relevantes".