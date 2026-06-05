El Principado construirá un nuevo centro de menores en Sograndio tras descartar la rehabilitación del actual

Archivo - Centro de Menores de Sograndio. - AVISPA - Archivo

OVIEDO, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, ha anunciado este viernes en la Junta General que el Principado construirá un nuevo centro de menores en Sograndio. De esta forma, el Ejecutivo descarta la idea de rehabilitar por fases el inmueble debido a que la infraestructura "no responde a lo que debe ser un centro de menores".

Peláez ha avanzado en la Comisión de Hacienda que ya se están elaborando los estudios urbanísticos pertinentes para comprobar si la parcela en la que se ubica el actual centro de menores, puede albergar la nueva edificación.

En respuesta a una pregunta de la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, el consejero ha precisado que el Principado ha tomado la decisión de "reconstruir" el equipamiento como parte de una renovación profunda del proyecto socioeducativo. "Si queremos un proyecto socioeducativo ilusionante es imprescindible contar con unas instalaciones adecuadas y construidas exprofeso para el destino de Sograndio, que es la reeducación y la recuperación de unos chavales que tienen derecho a una segunda oportunidad", ha defendido, garantizando asimismo que la titularidad y la gestión del centro seguirán siendo "estrictamente públicas".

Por su parte, Tomé ha afeado al consejero que la actual dirección del centro, nombrada hace un año, mantenga una "ausencia de diálogo" con la plantilla y esté contribuyendo a generar un "ambiente hostil". Citando las quejas del Comité de Empresa, presente en la comisión, Tomé ha alertado de que el centro cuenta actualmente con 54 internos para 64 plazas y padece un "severísimo problema de goteras y humedades", además de acumular "tres meses consecutivos sin agua caliente" desde Semana Santa por una avería en la caldera.

La parlamentaria ha denunciado una elevada conflictividad laboral reflejada en "hasta 15 bajas simultáneas" entre el personal de fin de semana, motivada en gran parte por la falta de pautas claras que está generando "crispación" entre el equipo de educadores y el personal de vigilancia. Asimismo, Tomé ha reprochado que no se cumplan los ratios de seguridad, que se haya extinguido el contrato de enfermería de los fines de semana y que el prometido monitor deportivo "nunca haya llegado", provocando que los empleados se dediquen exclusivamente a "apagar fuegos" en lugar de realizar una intervención social efectiva.

Frente a este diagnóstico, el consejero de Hacienda ha defendido que la situación de Sograndio "está mejor que hace un año", si bien ha admitido que existe un "amplísimo margen de mejora". Peláez ha detallado una serie de medidas acordadas con el Comité de Empresa para revertir las carencias, entre las que destaca un nuevo contrato de seguridad que elevará su presupuesto de 1,7 a 2,5 millones de euros.

Para solucionar los problemas de coordinación, el consejero ha anunciado que este mismo mes se pactará y dialogará con la representación legal de las trabajadoras un nuevo protocolo específico que delimite y coordine las funciones del personal de vigilancia y el personal socioeducativo, especialmente durante los fines de semana, que es cuando se concentran los incidentes.

Por último, el titular de Hacienda ha informado de que ya se han cubierto 13 plazas, incluyendo a un responsable técnico de mantenimiento que se encargará de fiscalizar los "estrictos términos del contrato" con la empresa concesionaria para evitar deficiencias como la falta de agua caliente. Respecto a la actividad deportiva, Peláez ha concretado que, tras quedar desierto el primer concurso para el monitor de deportes, la Consejería ha licitado un nuevo contrato por menos horas centrado en las jornadas de sábado y domingo para "dar contenido socioeducativo al fin de semana".