Cartel del Día de los Derechos Humanos - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias conmemora el próximo 10 de diciembre el Día Internacional de los Derechos Humanos con un acto institucional dedicado a la construcción de paz desde las perspectivas de la gobernanza y la sostenibilidad. La jornada, organizada por la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo comenzará a las 18.30 horas en el palacio de los Condes de Toreno, en Oviedo. La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Nerea Monroy, clausurará el encuentro.

La iniciativa quiere reivindicar la paz como condición indispensable para garantizar la dignidad, la seguridad y el ejercicio efectivo de los derechos humanos y abordará este desafío desde tres ámbitos: su defensa en el orden internacional, la resolución de conflictos y el trabajo sobre el terreno de organizaciones y profesionales de la cooperación.

El programa incluirá un diálogo sobre construcción de la paz con la profesora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Oviedo María Avello; Mabel González, experta en mediación y resolución de conflictos y miembro de la junta directiva del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, y Paula Martínez, participante en la cuarta edición del programa Juventud Asturiana Cooperante. Por su parte, Micaela Domínguez, de Amnistía Internacional, moderará la conversación.

El encuentro permitirá analizar las amenazas que afrontan los derechos humanos en un contexto marcado por el aumento de los conflictos armados, los ataques a la población civil y al personal humanitario, el debilitamiento del multilateralismo y la reducción de la ayuda oficial al desarrollo. También prestará especial atención a la función de las mujeres como agentes de paz y a su todavía escasa presencia en los espacios de negociación y toma de decisiones.

La construcción de la paz y la convivencia, basada en la justicia, la libertad y la igualdad, forma parte de los principios rectores del VI Plan Director de la Cooperación al Desarrollo Asturiana y de la Estrategia Asturiana de Derechos Humanos. Este compromiso se recoge también en el proyecto de Ley del Principado de Asturias de Cooperación y Solidaridad, actualmente en tramitación parlamentaria, que incorpora la prevención de la violencia y la consolidación de sociedades estables, prósperas y respetuosas con los derechos como elementos centrales de la política asturiana de cooperación.

Durante la jornada se entregará también el V Premio a la Promoción de los Derechos Humanos. La candidatura ganadora se anunciará en los próximos días.