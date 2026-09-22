El Principado defiende una Inteligencia Artificial con control humano al servicio de la sociedad

Joaquín Cuetos, director general de Innovación, Investigación y Transformación Digital, participa en la jornada sobre IA celebrada en el edificio AS5Hub en Gijón. - GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

GIJÓN, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director general de Innovación, Investigación y Transformación Digital del Principado de Asturias, Joaquín Cuetos, ha apostado este martes, en Gijón, por una visión de la Inteligencia Artificial (IA) centrada en las personas y con carácter inclusivo, "que no deje a nadie atrás".

"El reto no es frenar la tecnología", ha manifestado durante la inauguración de la Semana de la IA, organizada por el Clúster TIC de Asturias en el Parque Científico y Tecnológico de Gijón, en la que ha abogado por adaptar la formación, la incorporación al empleo y el desarrollo profesional.

Cuetos, asimismo, ha incidido en que el debate sobre la Inteligencia Artificial trasciende la dimensión tecnológica y afecta directamente al empleo, la competitividad, la formación y al modelo de sociedad que se quiere construir.

En este contexto, ha visto preciso que el desarrollo de estas herramientas debe ir acompañado de "transparencia, seguridad, protección de datos y supervisión humana".

"La tecnología puede generar respuestas, pero siguen siendo las personas quienes deben formular las preguntas adecuadas, evaluar los resultados y tomar decisiones responsables", ha afirmado Cuetos, en lo que ha sido su primera intervención pública tras su nombramiento, la semana pasada, como director general.

Este también ha hecho referencia a la Estrategia Nodal de Capacidades en Inteligencia Artificial de Asturias (ENCINA 2026-2031), presentada por el Ejecutivo autonómico como hoja de ruta para impulsar una Inteligencia Artificial "propia, pública, segura y útil", orientada tanto a mejorar los servicios públicos como a reforzar la capacidad innovadora y competitiva de las empresas asturianas.

Unido a ello, ha considerado necesario mantener el control social y democrático sobre el desarrollo tecnológico. "La Inteligencia Artificial no determinará por sí sola nuestro futuro; lo determinarán las decisiones que adoptemos sobre cómo desarrollarla, cómo utilizarla y sobre cómo distribuimos sus oportunidades", ha apuntado.

En su opinión, el reto no consiste en frenar la innovación, sino en orientar su aplicación para que genere oportunidades, reduzca desigualdades y contribuya al bienestar de la ciudadanía.

"Desde el Gobierno de Asturias queremos contribuir a que esas decisiones se tomen desde el conocimiento, la cooperación y la responsabilidad", ha indicado el director general de Innovación.