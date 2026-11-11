El Principado descarta daños estructurales en el edificio de Villafría y prevé el regreso de los vecinos esta tarde

Agentes de la Policía acordonan la zona, a 10 de noviembre de 2026, en Oviedo, Asturias. - Juan Vega - Europa Press

OVIEDO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado de Asturias ha constatado que el edificio del barrio ovetense de Villafría afectado ayer por un tiroteo y una posterior explosión, en la que falleció el subinspector de la Policía Nacional Juan José Rodríguez, no presenta daños estructurales, por lo que trabaja para que los residentes puedan volver a sus viviendas a lo largo de esta tarde.

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha visitado este miércoles el inmueble acompañado por el director general de Vivienda, Jesús Daniel Sánchez; la gerente de Vipasa, Marta Pulgar, y el concejal de Seguridad Ciudadana de Oviedo, José Ramón Prado. El desplazamiento ha permitido recepcionar el inmueble tras levantarse la custodia policial e iniciar las comprobaciones de los equipos técnicos.

El bloque consta de doce viviendas, de las cuales once tuvieron que ser desalojadas temporalmente tras los sucesos. La inspección técnica ha determinado que los desperfectos se concentran en el portal y en la fachada exterior, sin que los pisos hayan sufrido daños en su interior.

El director general de Vivienda ha explicado que las actuaciones en marcha buscan restablecer la normalidad en el menor plazo posible. "No hay daños estructurales y estamos realizando las actuaciones necesarias para balizar y habilitar la zona afectada, de modo que los vecinos puedan regresar cuanto antes a sus casas", ha detallado Sánchez.

Los técnicos prevén que el retorno se produzca esta misma tarde una vez concluyan los arreglos superficiales iniciales y la revisión de los suministros básicos, entre ellos el gas, que no han registrado anomalías previas. Para facilitar el tránsito de los residentes mientras continúan las obras definitivas en la fachada y el portal, se habilitará un acceso provisional por el patio trasero.

Tras los hechos acaecidos ayer, la Dirección General de Vivienda coordinó junto a los servicios sociales municipales la atención a los afectados, trasladando a los ocupantes de cinco viviendas a un hotel de la capital y recolocando al resto en casas de familiares. Asimismo, los responsables autonómicos mantuvieron una reunión informativa con los afectados en el centro social de Otero.

Por último, Jesús Daniel Sánchez ha desmentido los bulos surgidos respecto a la situación administrativa del inmueble y ha asegurado que no constaba ningún expediente abierto relacionado con la vivienda del presunto autor de los hechos.