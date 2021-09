El Principado descarta usar fondos europeos para recuperar la Ciudad de Vacaciones de Perlora

OVIEDO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado no valora utilizar fondos europeos para la rehabilitación y recuperación económica de la Ciudad de Vacaciones de Perlora, pero está evaluando todos los proyectos que plantean una opción de futuro para el enclave.

Así lo ha asegurado la consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, en la Comisión del ramo de la Junta General, donde ha sido interrogada por el diputado de Podemos Asturies, Daniel Ripa, sobre si se va a impulsar algún proyecto de rehabilitación y recuperación económica de Perlora y la fachada marítima de Candás dentro de los fondos europeos.

La consejera no quiso entrar en el tema de la fachada maritina, ya que excede su competencia, pero sobre Perlora ha recordado que el Principado ha invertido recursos para el mantenimiento y conservación y que el deterioro no afecte a la zona. En ese sentido, ha señalado que las tareas se desarrollan de cara a tener un proyecto para la Ciudad de Vacaciones. Con todo, ha recordado que no vale cualquier proyecto, sino aquel que suponga un impacto económico en la zona

Por su parte, Ripa ha calificado a Perlora como "uno de los lugares más icónicos de Asturias" y que ha sido "abandonado por el PSOE". Así, ha culpado al Gobierno de no ser "proactivo" en la búsqueda de un proyecto privado para la Ciudad de Vacaciones y ha propuesto unir la zona maritina de Candás con la Ciudad de Vacaciones ya que, según ha detallado, una de las prioridades de los fondos europeos es desarrollar la regeneración urbana o la creacción de espacios verdes y peatonales.