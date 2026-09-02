El Principado destaca la consolidación de la tendencia positiva en el mercado laboral asturiano

Archivo - Oficina. - SEPEPA - Archivo

OVIEDO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Empleo del Gobierno asturiano, Judith Flórez, ha valorado este miércoles las cifras del desempleo publicadas por el Ministerio de Trabajo, y ha asegurado que consolidan la tendencia positiva en el mercado laboral asturiano.

En unas declaraciones remitidas a los medios, Flórez ha explicado que el índice de afiliación a la Seguridad Social es el más alto desde agosto de 2008, y el tercer mes más favorable y con mejores cifras en la serie histórica.

El número de personas inscritas en las oficinas del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (Sepepa) ha aumentado en 276 durante el mes de agosto, hasta alcanzar los 48.580 parados. Por su parte, la Seguridad Social ha ganado 2.138 cotizantes en el mes de agosto, un 0,53% más que en julio, hasta alcanzar los 408.400 afiliados.

Por otro lado, la directora general de Empleo se ha referido al proceso de regularización de inmigrantes. En el mes de agosto se han inscrito 195 personas, alcanzando las 885 desde que se inició el proceso en abril.