El Principado destina 1,5 millones para impulsar la transformación digital de las pymes

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OVIEDO 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo destina 1,5 millones a impulsar el desarrollo y la implantación de soluciones innovadoras en pequeñas y medianas empresas (pymes) y en el empresariado individual. Estas ayudas, gestionadas por la Agencia Sekuens, se enmarcan en la convocatoria de subvenciones a la transformación digital para impulsar la competitividad y la modernización del tejido productivo. El plazo para presentar las solicitudes comienza mañana y finaliza el 5 de mayo.

Serán subvencionables los proyectos que presenten un carácter innovador en el ámbito de la industria 4.0, es decir, que implanten soluciones para mejorar los procesos, los productos o el modelo de negocio de las empresas, y que tengan un impacto directo en la capacidad de integración digital, automatización y eficiencia de la compañía.

Estas ayudas están dirigidas a pequeñas y medianas empresas y a empresarios individuales pertenecientes a los sectores de la industria, de los servicios industriales, incluida la logística, y del sector de la construcción referido a la ejecución de obras. También podrán ser cofinanciadas por el Fondo de Transición Justa de la Unión Europea.

Respecto a los gastos, podrán incluirse tanto los costes directos como los indirectos asociados al proyecto. En cuanto a los primeros, se incluyen la adquisición de activos fijos como equipamiento, instrumental y software, así como la contratación de servicios de consultoría o ingeniería especializada.

Por su parte, los costes indirectos se establecerán como un 7% de los costes directos elegibles del proyecto. La concesión de las ayudas se hará en régimen de concurrencia competitiva, y se valorarán criterios como el grado de innovación, la alineación del proyecto con las políticas autonómicas o la creación de empleo.

Desde 2019, este programa ha beneficiado a 203 empresas, que han recibido 7,35 millones en subvenciones. La inversión global acumulada en este período asciende a 19,33 millones.