Archivo - Escuela Artes y Oficios de Avilés. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de Presupuestos del Principado para 2027 contempla una inversión de 25,9 millones de euros en Avilés para impulsar proyectos de vivienda, educación, innovación y movilidad. Entre las principales partidas figuran 7,2 millones para construir 235 viviendas en La Grandiella, 7,4 millones para el Centro Integrado de Formación Profesional de este barrio y 4,2 millones para la Manzana del Talento.

El concejal de Desarrollo Urbano, Económico y Vivienda, Manuel Campa, ha valorado que las cuentas permiten avanzar en los compromisos adquiridos por el Gobierno autonómico con la ciudad, especialmente en materia de infraestructuras educativas. Entre las actuaciones previstas ha citado el centro de FP de La Grandiella, la segunda fase de la Escuela de Arte y las inversiones en el Colegio Público de Llaranes.

En el ámbito educativo, el presupuesto recoge también 3,4 millones de euros para la Escuela de Diseño de Avilés, 575.822 euros para el colegio de Llaranes y distintas partidas para el IES Carreño Miranda, el colegio de Sabugo y el Centro Integrado de Formación Profesional de Avilés.

Por su parte, la Manzana del Talento contará con 4,2 millones de euros para iniciar sus obras. Las cuentas incluyen además 1,65 millones para la Fundación Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer, de los que 1,35 millones corresponden a financiación y 300.000 euros a inversiones.

En materia de movilidad, se contemplan 200.000 euros para una pasarela peatonal de acceso a la Escuela de Arte, 232.274 euros para humanizar la carretera AS-17 entre Los Canapés y la Plaza de los Oficios y 135.984 euros para acondicionar la glorieta de la AS-237.

Precisamente, Campa ha reclamado una solución rápida para los accesos peatonales a la Escuela de Arte. "La Escuela de Arte necesita unos accesos peatonales dignos. La Consejería de Movilidad, aunque sabemos que trabaja para resolverlo lo antes posible, debe dar una solución de forma rápida", ha señalado.