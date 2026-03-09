El Principado destina 4,85 millones a nuevos equipos para la FP pública

Consejo de Gobierno del Principado de Asturias del 9 de marzo de 2026. - ARMANDO ALVAREZ

El Ejecutivo crea el sello Centro Coeducador de Asturias destinado a reconocer a los centros que destacan por la coeducación OVIEDO 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado de Asturias ha aprobado este lunes en Consejo de Gobierno un gasto de 4,85 millones para adquirir varios equipos destinados a los centros públicos que imparten enseñanzas de Formación Profesional (FP). El suministro consta de maquinaria, herramientas, dispositivos y materiales de carácter técnico y formativo. La financiación, incluida en el presupuesto autonómico, procede en un 70% del Fondo de Transición Justa de España 2021-2027.

Los fondos se destinarán a modernizar los recursos disponibles en las familias profesionales de Electricidad y Electrónica, Fabricación Mecánica, Transporte y Mantenimiento de Vehículos (Automoción), Sanidad, Instalación y Mantenimiento, Industrias Alimentarias e Informática y Comunicaciones. Estas siete familias engloban 52 ciclos formativos con cerca de 1.300 estudiantes. Está previsto que la distribución por los centros comience a finales de año.

La Consejería de Educación está analizando las necesidades y redactando los pliegos para adquirir otros lotes de equipamientos destinados a las familias profesionales no incluidas en este primer contrato. La inversión asciende a 4,4 millones y se cofinanciará también con el Fondo de Transición Justa.

RECONOCIMIENTO DE IGUALDAD

Por otro lado, el Ejecutivo ha creado el sello Centro Coeducador de Asturias, destinado a reconocer a los centros educativos que destacan por su compromiso con la coeducación, la igualdad entre sexos y la prevención de la violencia contra las mujeres. Este distintivo, regulado mediante un decreto aprobado hoy por el Consejo de Gobierno, busca visibilizar y reforzar las buenas prácticas que ya se desarrollan en numerosos colegios e institutos del Principado.

A este reconocimiento podrán optar centros públicos, privados y concertados de todas las etapas educativas, desde Infantil hasta Formación Profesional, que cuenten con un Plan de Coeducación y acrediten la integración de la igualdad en su actividad educativa y organizativa.

Una comisión especializada se encargará de conceder anualmente este reconocimiento. Los centros distinguidos recibirán un certificado y una placa acreditativa, podrán utilizar el logotipo oficial y mantendrán esta distinción durante cuatro años, con posibilidad de renovarla si mantienen su compromiso coeducador.