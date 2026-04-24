El Principado destina más de 604.000 euros a la mejora de pantalanes en doce puertos de la red autonómica

Archivo - El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo. Archivo. - CAPTURA DE PANTALLA DE LA WEB DEL PRINCIPADO

OVIEDO, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha anunciado este viernes que destinará más de 604.000 euros a la mejora de los pantalanes en una docena de puertos de la red autonómica. El Principado ha licitado estos trabajos, que permitirán reemplazar las tablas de madera dañadas por otras de material sintético y mayor durabilidad, en un plazo de nueve meses.

El contrato incluye actuaciones en Castropol, As Figueiras, Navia, Puerto de Vega, Cudillero, L'Arena, Luanco, Candás, El Puntal, Llastres, Ribadesella y Llanes, tal y como ha informado el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo.

El pavimento actual de los pantalanes es madera de iroco y sufre continuas roturas, lo que comporta peligro de accidente para las personas usuarias de las instalaciones. La intervención prevista consistirá en la sustitución de las tablas más dañadas por otras de policloruro de vinilo combinado con fibras orgánicas, un material sintético cuya durabilidad y mantenimiento son más eficientes.

La reparación y mejora de los pantalanes se inscribe dentro de las actuaciones de conservación y mejora que el Gobierno de Asturias desarrolla en toda la red autonómica de puertos.