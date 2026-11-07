El Principado elevará a 12.000 euros anuales las ayudas a huérfanos de víctimas de violencia de género

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, durante la inauguración del Congreso para la prevención de la Violencia de Género. - PRINCIPADO

OVIEDO 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado de Asturias incrementará en 2027 de 9.000 a 12.000 euros anuales las ayudas económicas destinadas a los hijos e hijas de mujeres asesinadas por violencia de género. La medida supondrá cuadruplicar la cuantía que se concedía al inicio de la legislatura, cuando la prestación ascendía a 3.000 euros anuales.

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, ha dado a conocer este compromiso este sábado durante la inauguración del IV Congreso de Prevención de la Violencia de Género, celebrado en el Auditorio del Centro Niemeyer de Avilés.

La nueva cuantía se suma a los incrementos aplicados durante los últimos años, cuando la ayuda pasó de 3.000 euros en 2023 a 6.000 en 2025 y a los actuales 9.000 euros. Además, el Principado ha ampliado la cobertura hasta los 26 años y ha reforzado la protección de quienes presentan una discapacidad derivada de la violencia, para los que la prestación aumenta un 50%.

"Ninguna ayuda económica puede reparar la pérdida de una madre, pero las administraciones tenemos la obligación de ofrecer a estos niños, niñas y jóvenes seguridad, protección y oportunidades de futuro", ha señalado Llamedo.

Durante su intervención, Llamedo ha destacado que Asturias se sitúa entre las comunidades autónomas con mayor nivel de protección económica para los hijos e hijas de mujeres asesinadas por violencia machista. En su discurso, la vicepresidenta ha recordado a Laura, la guardia civil asesinada en Llanes durante el verano, que dejó tres hijos huérfanos, y ha trasladado su apoyo a la familia.

Por su parte, la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, que también ha participado en el acto de apertura del foro, ha detallado que 193 mujeres se encuentran bajo seguimiento policial de protección en el municipio, 159 disponen de órdenes de alejamiento o medidas judiciales en vigor y cuatro cuentan con el dispositivo Cometa. Asimismo, ha especificado que el Centro Asesor de la Mujer del municipio ha atendido a una media de 215 mujeres durante el primer semestre de 2026.