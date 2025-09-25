El Principado elevará al pleno del Comité Europeo de las Regiones el Pacto sobre el Acero

OVIEDO 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El dictamen Pacto sobre el Acero, que el consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos de Asturias, Guillermo Peláez, ha defendido ante la Comisión de Economía del Comité Europeo de las Regiones ha logrado este jueves un respaldo por mayoría en Bruselas, según ha informado el Gobierno asturiano a través de una nota de prensa.

Una vez conseguido ese apoyo, el Principado ha explicado que elevará en las próximas semanas el documento al pleno del comité, el máximo órgano de decisión de esta institución, que representa a 320 regiones y ciudades de la Unión Europea.

El documento se someterá a ratificación definitiva en la próxima sesión plenaria, que se celebrará previsiblemente a finales de año. Peláez, que ha sido el ponente del dictamen, ha mostrado su satisfacción por el trabajo realizado, que supone una "llamada de atención" a las máximas instituciones comunitarias para que pongan en marcha cuanto antes las medidas necesarias para que el sector siderúrgico comunitario sea competitivo y responsable con la transición energética. Esas medidas resultan fundamentales para territorios como Asturias, donde la siderurgia tiene un peso esencial en el tejido industrial.

"Necesitamos tomar decisiones ya, que pasan por hacer frente al alto coste de la electricidad, por acelerar las ayudas para la transición energética y por la puesta en marcha de barreras que frenen la competencia desleal de productos que llegan desde otros mercados", ha explicado Peláez.

En este sentido, el dictamen hace referencia a la necesidad de que se active el mecanismo de ajuste en frontera, conocido popularmente como impuesto al carbono, como herramienta de defensa comercial.

El documento también refleja a pertinencia de actuar contra la imposición de nuevos aranceles por parte del gobierno de Estados Unidos a las exportaciones de la Unión Europea. "En este punto, necesitamos igualmente que se actúe de manera ágil para contrarrestar los efectos de las políticas arancelarias de la Administración Trump", ha advertido Peláez.

El consejero ha agradecido el trabajo desempeñado por el director de la Oficina Económica de la Presidencia, José Antonio Sicre, quien ha actuado en calidad de experto, dada su dilatada trayectoria en el sector metalúrgico. Sicre ha acompañado al titular de Hacienda en el viaje a Bruselas, donde ambos han participado en diferentes encuentros con diputados del Parlamento Europeo.

La ofensiva del Gobierno del Principado en la defensa del sector del acero tendrá un nuevo hito en octubre, en este caso en Asturias. Avilés albergará el próximo mes un seminario que permitirá profundizar sobre el Plan de Acción de Acero y Metales presentado en marzo por la Comisión Europea. Será un foro de discusión sobre asuntos de gran relevancia para la siderurgia, como el impuesto al carbono y otras fórmulas de defensa comercial.