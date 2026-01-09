El Principado esperará al Consejo de Política Fiscal antes de decidir sobre el nuevo modelo de financiación

Archivo - Imagen de archivo del consejero de Hacienda de Asturias, Guillermo Peláez. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

OVIEDO 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda del Principado de Asturias y portavoz del Ejecutivo autonómico, Guillermo Peláez, ha asegurado este viernes que el Gobierno asturiano no adoptará ninguna decisión sobre el nuevo modelo de financiación autonómica hasta conocer los detalles que se presentarán en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo miércoles 14 de enero.

En declaraciones a los medios, Peláez ha resaltado, no obstante, que el Ejecutivo asturiano mantendrá el Pacto de Financiación firmado en Asturias, ratificado posteriormente en la Declaración de Santiago junto con otras comunidades autónomas.

El consejero considera que los 248 millones de euros previstos para Asturias "es una cifra muy importante". Estamos hablando de un volumen de recursos importante", ha enfatizado, aunque ha insistido en que la prioridad es analizar la propuesta completa y los mecanismos de solidaridad y garantía que contemple "para garantizar una prestación de servicios públicos en un plano de igualdad en todo el territorio".

"Lo que queremos ver es la foto en su conjunto, cuando nos faciliten la documentación técnica", ha añadido.