El Principado estudia medidas para paliar el impacto económico de la guerra y celebra que el PP "recule" en este asunto

Los consejeros de Hacienda, Guillermo Peláez y de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez. - PRINCIPADO

OVIEDO 9 Mar. (EUROPA PRESS) - El consejero de Hacienda y portavoz de Hacienda, Guillermo Peláez, ha indicado este lunes que el Consejo de Gobierno ha analizado como se están empezando a ver que la guerra de Oriente medio tiene consecuencias económicas en el ámbito del Principado de Asturias, es decir, consecuencias sobre la realidad que viven los asturianos y asturianas en su día a día así como las empresas y por tanto ya estudian las medidas a poner en marcha para mitigar los mismos.

Además Peláez, ha celebrado que el PP asturiano y su presidente Álvaro Queipo, "recule" y reconozca dichos efectos después de que la pasada semana el propio Queipo dijera "que no era una prioridad para un gobierno autonómico la situación geopolítica".

El consejero ha considerado "absolutamente incongruente" la postura del PP, que esta mañana pidió que el Gobierno de Barbón "no se quede de brazos cruzados" y propone un plan para paliar las consecuencias económicas.

"Celebro pues que el PP en este caso recule y ahora sí sea consciente de que esto es una realidad que afecta al Principado de Asturias. Está bien que hablen de medidas para paliar los efectos, pero no nos olvidemos que la principal medida sería el cese de la guerra. Así que estaría bien también escuchar al Partido Popular en Asturias defender el no a la guerra", dijo Peláez.

Así ha insistido el portavoz del Gobierno en que ya se está llevando a cabo un "análisis de las consecuencias" y poder a partir de ahí evaluar cómo desde el Gobierno del Principado de Asturias pueden hacer que su impacto sea el menor posible.

En este sentido ha recordado que el Gobierno del Principado de Asturias, con respecto a la guerra arancelaria, sacó un paquete de ayudas desde Skuens y desde Asturgar que "puede ser un fiel reflejo de por dónde pueden ir los tiros".

"Por supuesto, todo lo que se hizo durante la COVID también, pero vuelvo a repetir, ahora de lo que se trata es de ver dónde está incidiendo la guerra en la actividad económica del Principado de Asturias y dentro del marco competencial del Principado de Asturias, cómo podemos paliar sus efectos", dijo.

AYUDA ASTURIANOS AFECTADOS

Guillermo Peláez ha indicado que desde el gabinete de la presidencia y el propio presidente, el Principado de Asturias, el gobierno del Principado de Asturias, está a disposición de todos aquellos asturianos y asturianas que se encuentren en territorio de conflicto, o bien que se estén viendo afectados por el conflicto.

Ha recordado que ya más de 108 asturianos han sido atendidos por el gabinete del presidente, de los cuales 43 ya han podido regresar a España y a Asturias, y su caso está solventado. Hay otros 65, cuyo caso se sigue monitorizando desde el gabinete de presidencia.

Se trata fundamentalmente de asturianos y asturianas que están situados, o que residen, o que se encuentran en la zona de conflicto, no sólo en Irán, sino, como saben, en el Golfo, que es donde Irán está realizando sus ataques o también, que se encuentran en otras zonas del mundo, pero que para regresar a Asturias tienen que hacer conexiones aéreas en el Golfo.