El Principado garantiza que no habrá aerogeneradores en parques naturales

OVIEDO, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica del Gobierno asturiano, Enrique Fernández, ha garantizado este martes que en el futuro seguirá prohibida la instalación de torres eólicas de generación de electricidad en parques naturales asturianos.

Fernández ha respondido en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) a una pregunta de la diputada de Podemos Nuria Rodríguez sobre qué modificaciones tiene pensado llevar a cabo sobre las actuales Directrices Sectoriales de Ordenación del Territorio respecto a energía eólica.

El dirigente asturiano ha dicho que lo único que se ha planteado es la "puesta al día" de la normativa y que se realizará "de forma transparente y participativa" en un proceso en el que podrán intervenir todos los agentes, incluidos los ayuntamientos.

Lo que el Gobierno asturiano persigue, ha comentado, es un desarrollo "ordenado y efectivo" de la energía eólica en un momento en el que se exige desde las autoridades europeas un avance de ese tipo de instalaciones.

Nuria Rodríguez ha puesto en duda la generación de empleo de esas instalaciones y ha advertido que las solicitudes de empresas para instalar aerogeneradores en Asturias supera la superficie del Principado. "Están ustedes en el punto de mira", le ha dicho al consejero. Fernández ha respondido que no existe ninguna "conspiración", "interés oscuro" o "presión" por parte de empresarios.

Por otro lado, Fernández ha sido preguntado por el portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares, sobre cómo estima que afecte a la industria asturiana el recorte de 30 millones de euros de la partida de los Presupuestos Generales del Estado para ayudar a la gran industria con sus costes energéticos, y que fueron destinados a financiar un 'plan renove' de máquina herramienta.

El consejero ha dicho que el Ministerio mantiene el compromiso de "llevar al máximo" la compensación por costes de emisiones de Co2. Ha indicado que para este 2021 se han habilitado unos 170 millones. Teniendo en cuenta que en 2019, cuando no había pandemia y se emitió más, se dedicaron 172 millones, Fernández espera que sea suficiente. Ese 'plan renove' que mencionó Pumares no va a suponer menoscabo a los intereses de las industrias asturianas. Es lo que le han trasladado desde el Ministerio. No obstante, Fernández ha dicho que el Principado estará "vigilante" y "reivindicativo".