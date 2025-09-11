El Principado habilitará un consultorio sanitario provisional en Ribadesella durante la reconstrucción del puente

OVIEDO 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud del Principado (Sespa) ha puesto en marcha un consultorio temporal en la zona occidental del casco urbano de Ribadesella, con motivo de las obras de reconstrucción del puente sobre el río Sella.

Según ha informado el Gobierno asturiano, la medida, que cuenta con la colaboración de la Delegación del Gobierno en Asturias, tiene como objetivo garantizar la atención sanitaria inmediata y la continuidad asistencial básica, especialmente en casos de urgencia.

El nuevo dispositivo se ubicará en un local municipal del barrio de El Pico, concretamente en el número 20 de la calle Darío Regoyos. Los trabajos de acondicionamiento han comenzado esta misma mañana y se prolongarán durante aproximadamente dos semanas.

El consultorio, que contará con una consulta médica, otra de enfermería, área administrativa, sala de espera y aseo, estará operativo mientras duren las obras del puente, con horario de atención, de lunes a viernes, de 8.00 a 15.00 horas.

Además, durante las tardes se reforzará el servicio con una ambulancia, lo que permitirá mejorar la capacidad de respuesta ante urgencias y asegurar la continuidad de la atención sanitaria.

Durante la fase de las obras consistente en la sustitución del tablero del puente mediante carro lanzador de vías es necesario cortar el puente al tráfico rodado de vehículos, permitiendo el tránsito de peatones. Esta fase de las obras tiene una duración estimada de 15 semanas y se ejecutará fuera del periodo de verano y Navidad. Delegación del Gobierno anunció en su día un plan de movilidad con diferentes medidas.