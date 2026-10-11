El Principado impulsa la marca 'Maestros artesanos' y ultima la IGP para la cuchillería de Taramundi

César Vilabrile, alcalde de Taramundi; Arantxa González Montell, directora general de Empresa y Comercio; Borja Sánchez, consejero de Ciencia, Industria y Empleo, y Juan Carlos Quintana, artesano cuchillero y director del Museo de la Cuchillería. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 11 Oct. (EUROPA PRESS) - El consejero de Ciencia, Industria y Empleo de Asturias, Borja Sánchez, ha anunciado este domingo que el Ejecutivo autonómico quiere recuperar la marca 'Maestros artesanos' para impulsar el sector artesanal en la comunidad.

En unas declaraciones remitidas a los medios tras visitar el Museo de la Cuchillería de Taramundi, Sánchez ha anunciado la puesta en marcha de un paquete de medidas, entre las que destaca la recuperación de la acreditación de maestros artesanos y destinar más de medio millón de euros este año a la artesanía. Asimismo, el Gobierno autonómico ultima los trámites para que la cuchillería de Taramundi cuente con la primera Indicación Geográfica Protegida (IGP) fuera del sector agroalimentario.

Durante su visita al concejo, el consejero ha subrayado que se está preparando la propuesta para elevarla al consejo asesor de artesanía, con el objetivo de recuperar una acreditación contemplada en el ordenamiento jurídico desde hace años pero que nunca se ha llegado a utilizar. Este reconocimiento exigirá acreditar una trayectoria de varios años en el oficio y tener vocación de formador para transmitir el legado a las nuevas generaciones, un relevo generacional en el que, según ha destacado, se ha detectado una importante incorporación de mujeres.

Sánchez ha recordado que la Unión Europea permite que las marcas de calidad descansen también sobre productos artesanales. En este sentido, ha avanzado que se están dando los últimos pasos para impulsar la IGP de la cuchillería de Taramundi, con la previsión de que pueda quedar impulsada a principios de julio.

El consejero ha recordado que actualmente hay cerca de 240 artesanos inscritos en el Registro de Actividades Artesanas del Principado de Asturias en más de 70 oficios, de los que diez son profesionales dedicados a la cuchillería.