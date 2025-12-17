El Principado inaugura el consultorio de Tebongo (Cangas del Narcea), que dará servicio a más de 800 vecinos

Inauguración del consultorio de Tebongo. - PRINCIPADO

OVIEDO, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha reafirmado este miércoles el compromiso de su gobierno con el estado del bienestar y los servicios públicos durante la inauguración del consultorio de Tebongo, en Cangas del Narcea, una obra que ha supuesto una inversión de 617.100 euros y dará servicio a 861 vecinos. "Alguien puede preguntarse cómo invertimos 600.000 euros en una atención sanitaria que afecta a unas 800 personas: lo hacemos porque es un compromiso con el estado de bienestar y la sanidad pública", ha señalado.

Barbón ha destacado que Asturias volverá a ser en 2026 la comunidad que más invierte en sanidad y que el 80% de la plantilla de empleados públicos del Principado "va ligada al estado de bienestar, al corazón del sistema, a la seguridad de las personas, a la sanidad, a la educación y a la protección de las personas mayores o con discapacidad". Ha subrayado la importancia de los presupuestos autonómicos para financiar nuevos consultorios periféricos y ampliar servicios, como el cribado de cáncer de mama hasta los 74 años o la atención bucodental a mayores de 70.

El presidente también ha destacado las inversiones en el suroccidente asturiano, como la mejora de carreteras --con obras ejecutadas por valor de 40 millones, en ejecución por cuatro más y previstas veinte adicionales-- y el nuevo centro de salud de Cangas del Narcea, cuyo proyecto se encuentra en elaboración.

El nuevo consultorio de Tebongo, financiado con el apoyo del Ministerio de Sanidad, se ubica en las antiguas escuelas de la localidad, triplica la superficie del anterior hasta 120 metros cuadrados y cuenta con dos consultas, sala polivalente, sala de espera, aseos y área para profesionales. La obra ha incluido la remodelación integral de las antiguas escuelas, ocupando la vivienda del maestro y un aula contigua.

Durante las obras, la atención sanitaria se prestó en dos consultas habilitadas en una vivienda cercana. El consultorio depende del centro de salud de Cangas del Narcea y atiende a habitantes de las parroquias de Ambres, Jareley, Linares, Maganes, Mieldes, Onón, Porley, San Pedro de Coliema, San Martín, Santiago, Tainás y Tebongo.