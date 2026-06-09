El Principado interviene la gestión de Sograndio y una comisión tomará el control diario del centro de menores

El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, presidiendo este martes la reunión de la Comisión Mixta en el TSJA. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y Fondos Europeos del Principado de Asturias, Guillermo Peláez, ha anunciado este martes que el Gobierno autonómico va a "intervenir la gestión" del Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio.

En declaraciones a los medios de comunicación antes de la reunión de la Comisión Mixta con el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Peláez ha avanzado que ha dado orden a la viceconsejera de Justicia de constituir una comisión que "tomará el control del día a día del centro" y que se reunirá con una periodicidad semanal. "La primera reunión será mañana y yo mismo iré a Sograndio a presidir esa primera reunión de una comisión que, como digo, va a intervenir en la gestión del día a día de Sograndio", ha afirmado.

Según ha explicado, el actual equipo directivo va a permanecer en sus puestos, pero supeditado a esta comisión que liderará la viceconsejera de Justicia y que completarán el jefe de servicio de Justicia del Menor, otra funcionaria del mismo servicio, la directora, los tres coordinadores socioeducativos, el responsable de mantenimiento y el coordinador de seguridad. Estas nueve personas se encargarán de dirigir el centro "al menos durante tres meses" para evaluar la situación actual y adoptar las medidas necesarias para garantizar su buen funcionamiento.

Peláez ha defendido que hace un año ya se inició una "estrategia de mejora integral" con la contratación de 12 socioeducadores o la renovación del contrato de seguridad, que pasó de 1,7 a 2,5 millones de euros, pero ha admitido la complejidad actual por el aumento de usuarios. Además, ha anunciado que el Principado solicitará el "cambio de régimen de aquellos internos mayores de edad más conflictivos".

"Normalmente había unos 30 internos, ahora estamos en torno a los 54. Es una presión asistencial muy notable. Además, algunos de los internos son mayores de edad y también vamos a solicitar el cambio de régimen de aquellos más conflictivos, poniendo el foco en que tengan el régimen que corresponde para mejorar su situación y que tengan una segunda oportunidad", ha detallado.