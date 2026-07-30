El Principado lanza Topía, una plataforma colaborativa para preservar la microtoponimia asturiana

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico; la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez y la directora general de Urbanismo, Laura López - EUROPA PRESS

OVIEDO, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha lanzado Topía, una plataforma web colaborativa que permitirá a la ciudadanía aportar y geolocalizar nombres de lugares de la microtoponimia asturiana con el objetivo de preservar este patrimonio inmaterial y avanzar en su incorporación progresiva al nomenclátor oficial.

La herramienta, presentada este jueves por las consejerías de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos y de Cultura, Política Llingüística y Deporte, permitirá recopilar denominaciones tradicionales de fuentes, caminos, prados, playas, ríos, montes o cualquier otro accidente geográfico menor que, con el paso del tiempo, han ido cayendo en desuso y corren el riesgo de desaparecer de la memoria colectiva.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La plataforma está abierta a la participación de cualquier persona, desde vecinos que conozcan el nombre tradicional de un lugar hasta investigadores, asociaciones vecinales, colectivos culturales o clubes de montaña.

Para realizar una aportación será necesario registrarse y completar un formulario en el que podrán incorporarse el topónimo, su descripción, su localización geográfica y, de forma opcional, fotografías, documentos históricos, archivos de audio o referencias bibliográficas que ayuden a acreditar la información aportada, tal y como ha explicado la directora general de Urbanismo, Laura López.

Topía estará disponible en castellano, asturiano y eonaviego y se integrará en el Sistema de Información Geográfica del Principado. En una primera fase permitirá georreferenciar puntos concretos y, posteriormente, incorporará también la posibilidad de registrar líneas y polígonos para identificar elementos como ríos, cordales o playas.

REVISIÓN Y OFICIALIZACIÓN DE MICROTOPÓNIMOS

Las aportaciones ciudadanas pasarán por un proceso de validación antes de incorporarse al mapa. En primer lugar, el Servicio de Cartografía revisará que la información tenga consistencia desde el punto de vista cartográfico y documental y, posteriormente, será analizada por el Servicio de Normalización Lingüística.

Una vez superada esa primera fase, los topónimos podrán incorporarse al mapa como normalizados, aunque todavía no sean oficiales. Su oficialización corresponderá posteriormente a la Junta Asesora de Toponimia, que irá tramitando de forma progresiva los expedientes conforme al procedimiento establecido por el decreto aprobado recientemente por el Gobierno asturiano.

RECUPERAR LA MEMORIA DEL TERRITORIO

Durante la presentación, el consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, ha destacado que la iniciativa pretende evitar que "se pierda nuestra toponimia, que es un gran valor cultural", al tiempo que ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para colaborar en la identificación de aquellos nombres tradicionales que todavía perviven en la memoria oral.

Por su parte, la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, ha subrayado que la plataforma constituye una herramienta "estratégica" para preservar ese conocimiento y facilitar la futura oficialización de la microtoponimia, un proceso que, según ha explicado, se desarrollará de manera progresiva a medida que la Junta Asesora de Toponimia vaya analizando las aportaciones recibidas.