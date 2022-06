El Principado lleva a 12 empresas emergentes asturianas al South Summit 2022

OVIEDO, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Doce empresas emergentes asturianas participan en el South Summit 2022, el mayor evento internacional de emprendimiento innovador, que reúne en Madrid desde este miércoles y hasta el próximo viernes a inversores, corporaciones, compañías tractoras y aceleradoras de proyectos. El Principado cuenta con un estand propio en la feria, donde muestra la iniciativa Start in Asturias, de apoyo a las startups que quieran instalarse en la comunidad.

El Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) del Principado y la Sociedad de Promoción Exterior Asturex coordinan la participación en este foro, donde se persigue posicionar Asturias como ecosistema de referencia para firmas emergentes y difundir instrumentos que contribuyen a la atracción, creación y expansión de empresas tecnológicas, como el Fondo Asturias Startup, cuya primera convocatoria de este año está abierta hasta el 30 de junio.

La presencia en el South Summit también persigue dar visibilidad y favorecer la participación de una representación de la comunidad asturiana de startups, para que puedan establecer nuevas oportunidades de negocio y conseguir financiación para sus proyectos.

Las empresas emergentes participantes son las siguientes: 2Chain Blockchain: ofrece soluciones basadas en tecnología que permite a las empresas intercambiar datos digitales sin que intervengan intermediarios.

Aritium: especializada en optimizar los procesos sanitarios en el ámbito del smart hospital. Desarrolla soluciones que combinan el internet de las cosas (IoT en sus siglas en inglés) y la inteligencia artificial (IA).

Bettermaps: redefine la manera en la que interactuamos con información geoespacial. Su plataforma software como servicio (software as a service/SaaS) permite crear, editar y analizar mapas, incluyendo miles de fuentes de datos abiertos.

H2Vector: Está enfocada a un nuevo modelo energético más sostenible, que persigue el máximo aprovechamiento de las renovables empleando el hidrógeno como vector con cero emisiones.

Holoplace: plataforma digital (online marketplace) enfocada a la organización de eventos a medida, que conecta a personas y empresas con anfitriones de espacios y proveedores de servicios, todo desde un mismo sitio y en pocos clics.

Koinsys: plataforma de análisis de datos aplicada al transporte por carretera, que proporciona a las empresas conocimiento sobre su negocio para optimizar operaciones, mejorar la toma de decisiones y hacer previsiones de futuro.

Mimetly: software como servicio (SaaS) que permite la medición, de una manera simplificada y estandarizada, del impacto de la sostenibilidad en la empresa, así como en la cadena de suministro.

Pibico: empresa dedicada a la consultoría profesional, a proveer soluciones tecnológicas de control documental y gestión empresarial, transformación digital y formación.

Piby: plataforma en la nube y aplicación móvil que tienen como objetivo ayudar a los clientes a conocer mejor a los consumidores y/o potenciar las ventas.

Room2030: firma de base tecnológica que diseña, fabrica y comercializa hábitats modulares.

Solvy: trabaja en la recuperación de la solvencia de personas que no pueden hacer frente a sus deudas aplicando la Ley de Segunda Oportunidad.

Spodha: plataforma de análisis predictivo de rendimiento deportivo y salud que sirve de punto de encuentro para entrenadores, deportistas, profesionales de la salud e instituciones.

Esta edición del South Summit ha acogido, además, la presentación del programa Start in Asturias, una iniciativa que ayuda a las personas emprendedoras a crear, desarrollar y hacer crecer sus empresas en el Principado.

La directora del CEEI y experta evaluadora europea en programas de apoyo a compañías emergentes, Cristina Fanjul, ha sido la encargada de exponer los beneficios de esta iniciativa y ha intervenido en el panel From North to South, endless opportunities in Spain (De norte a sur, infinitas oportunidades en España), en el que ha destacado la contribución de Asturias al ecosistema español de startups.