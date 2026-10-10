El Principado moderniza el centro de día de Candás

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Nerea Monroy, visita el centro de día de Candás. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Nerea Monroy, ha destacado este sábado la reforma integral del Centro de Día para Personas Mayores y del Centro de Apoyo a la Integración (CAI) de Candás, en Carreño. "Con estas mejoras hemos reforzado el modelo de cuidados que impulsa el Gobierno de Asturias, basado en la promoción de la autonomía personal, la inclusión social y la participación en la comunidad", ha asegurado. La consejera ha añadido que se ha transformado el recurso "en un referente de innovación al servicio de las personas".

Según ha informado el Principado en nota de prensa, Monroy ha visitado el equipamiento, gestionado por la Fundación Asturiana de Atención a las Personas con Discapacidad o Dependencia (Fasad), para conocer las mejoras realizadas, con una inversión de 1.155.000 euros, financiada con fondos europeos Next Generation. En el recorrido, han acompañado a la consejera el director general de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores, Enrique Rodríguez Nuño, y el alcalde de Carreño, Ángel García.

El proyecto ejecutado ha reorganizado los espacios, renovado las instalaciones y mejorado las condiciones de atención a las personas usuarias, además de reforzar la eficiencia energética, la accesibilidad y la sostenibilidad del edificio.

"Más allá de la mejora de las instalaciones, esta actuación nos permite incorporar nuevos recursos y ampliar las oportunidades para que las personas usuarias mantengan y desarrollen sus capacidades y participen plenamente en la vida de su entorno", ha destacado Monroy.

Actualmente, el centro de día cuenta con 22 plazas y atiende a 16 personas usuarias de Carreño, cifra que se prevé elevar a 19 en las próximas semanas. Por su parte, el CAI presta servicio a 18 personas con discapacidad intelectual procedentes de Carreño y Gozón y dispone de 23 plazas. La previsión es que todas las plazas del recurso estén ocupadas.

La planta baja alberga el centro de día, donde se desarrollan programas de atención sociosanitaria, terapias funcionales y cognitivas y actividades orientadas al envejecimiento activo. La segunda planta acoge el CAI, destinado al desarrollo de programas ocupacionales, formativos y terapéuticos para personas con discapacidad intelectual.

La primera planta reúne espacios de uso compartido para ambos recursos. En ella se está ultimando el equipamiento de una nueva área de innovación y rehabilitación, que incluirá una sala snoezelen de estimulación multisensorial, el Espacio Pulso para rehabilitación funcional y ejercicio físico adaptado, y el Espacio Lab, destinado a proyectos de radio comunitaria, pódcast, impresión 3D y nuevas tecnologías.

Uno de los proyectos más singulares del centro es Diversidad en Onda, una iniciativa de radio comunitaria que fomenta la participación social y la adquisición de competencias digitales por parte de personas mayores y personas con discapacidad.

Además, la terraza exterior acogerá próximamente el jardín terapéutico ecológico Cultivando Bienestar, concebido para actividades de horticultura, estimulación sensorial, educación para la salud y participación comunitaria.