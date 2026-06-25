El Principado, en permanente contacto desde primera hora con la comunidad asturiana en Venezuela

Gimena Llamedo - EUROPA PRESS

OVIEDO 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno asturiano está desde primera hora de este jueves contactando con los numerosos integrantes de la comunidad asturiana en Venezuela ante la situación generada en ese país tras los dos terremotos de magnitud superior a 7 en la escala abierta de Richter.

A preguntas de los periodistas antes de participar en un acto en Oviedo, la vicepresidenta del Gobierno asturiano, Gimena Llamedo, ha trasladado su preocupación ante la situación y ha informado de que el Ejecutivo autonómico está analizando la situación inicial para activar "todas las medidas que sean necesarias" para apoyar a la comunidad asturiana residente en el país americano. "Nos están trasladando la difícil situación que están teniendo ahora mismo", ha señalado.

La Vicepresidenta ha indicado que también ha mantenido comunicación con el Ministerio de Asuntos Exteriores para conocer la información disponible.

Llamedo, ha manifestado toda la solidaridad con el país con el que Asturias mantiene estrechos lazos. La representante autonómica ha recordado la vinculación demográfica existente entre ambas tierras al señalar que hay más de 4.000 asturianos emigrantes residiendo en Venezuela, motivo por el cual el Gobierno de Asturias ha iniciado gestiones de apoyo desde el primer momento.

En este contexto, Llamedo ha explicado que desde la Administración regional se ha establecido una línea de contacto directo con los afectados y ha detallado que están tratando de contactar de tener toda la información en detalle para conocer con certeza y rigor el estado de la comunidad asturiana. "En este momento con todas las personas que hemos contactado están bien pero es cierto que todavía no hemos podido contactar con todas las personas", ha dicho.

Se da la circunstancia de que entre los participantes del campus iberoamericano 'Orígenes' que se está desarrollando en Asturias se encuentran cuatro personas nietas de migrantes asturianos en Venezuela. Llamedo ha dicho que ya se ha contactado para conocer el estado de sus familiares.

"Estamos en ese análisis inicial de cuál es la situación y a partir de ahí por supuesto activaremos todas las medidas que sean necesarias para apoyar a la comunidad asturiana", ha añadido.