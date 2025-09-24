El Principado pide en Bruselas medidas para proteger el sector del acero

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, durante la reunión que ha mantenido con el eurodiputado y miembro titular de la Comisión de Industria, Energía e Innovación del Parlamento Europeo, Nicolás González. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, defenderá ante la Comisión de Economía del Comité de las Regiones el dictamen del Pacto sobre el acero, en el que se fija una posición común y se identifican los retos específicos de la siderurgia comunitaria.

Asturias fue designada la pasada primavera como región encargada de elaborar y defender este informe, del que el consejero es ponente. Según ha explicado el Ejecutivo en nota de prensa, Peláez ha viajado a la capital europea acompañado por el director de la Oficina Económica de la Presidencia, José Sicre, que ha actuado en calidad de experto en su elaboración por su dilatada trayectoria en el sector metalúrgico.

El dictamen que se debatirá mañana plasmará la posición de las 329 regiones y ciudades que integran el comité. "Lo que vamos a presentar es una hoja de ruta para que el sector sea competitivo y sostenible, pero hay que tener claro que, para ello, las regiones, como la nuestra, deben contar posteriormente con los apoyos necesarios", ha advertido Peláez.

Para el consejero, Europa debe actuar ya, con medidas encaminadas a fortalecer el acero comunitario en el marco de una transición verde que debe evitar la pérdida de competitividad frente a otros mercados internacionales.

PROGRAMA EN BRUSELAS

Con motivo de su estancia en Bruselas, el consejero ha programado reuniones con distintas autoridades europeas, buena parte de ellas relacionadas con el documento que defenderá mañana en la Comisión de Economía.

En este contexto, hoy ha mantenido encuentros con varios eurodiputados y miembros permanentes de comisiones parlamentarias que tiene relación directa con la siderurgia y su futuro, como Nicolás González Casares, que forma de la Comisión de Industria, y Mohammed Chahi, integrante de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo, y Marcos Ros y Carla Tavares, esta última integrante de la comisión de control presupuestario.