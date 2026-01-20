El Principado pone a disposición recursos sanitarios y de identificación de víctimas tras el siniestro de Adamuz

Minuto de silencio en la reunión del Consejo de Gobierno de este martes. - ARMANDO ALVAREZ

OVIEDO 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno del Principado, Guillermo Peláez, ha anunciado este martes que el Ejecutivo autonómico ha puesto a disposición sus medios para colaborar en el operativo que se está llevando a cabo en Adamuz (Córdoba) tras el accidente ferroviario de este domingo, a través de la Consejería de Salud y del Instituto de Medicina Legal, dependiente de la Viceconsejería de Justicia, por si fuera necesaria asistencia sanitaria y psicológica, así como apoyo en la identificación de las víctimas.

Peláez ha expresado este martes el pésame y la solidaridad del Principado con las víctimas del desarrilamiento ferroviario, así como con sus familias y allegados. El Consejo de Gobierno ha iniciado su reunión de este martes con un minuto de silencio en señal de duelo por las personas fallecidas en el siniestro, que ha calificado de "terrible", y ha trasladado el "dolor compartido" del Principado ante lo ocurrido.

El consejero ha subrayado que la coordinación institucional resulta clave para ofrecer una respuesta "a la altura de las circunstancias" y ha apelado a que responsables políticos e instituciones mantengan ese nivel de colaboración.