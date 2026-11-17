La consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias, Nerea Monroy, participa en el III Encuentro Economía del Cuidado Cecoec, en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'. - GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

GIJÓN, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias, Nerea Monroy, ha mostrado su deseo de que antes de que finalice el año vea la luz el decreto del SAD, el Sistema para la Autonomía y Promoción de la Dependencia, al que le faltan dos últimos pasos, el previo al Consejo de Gobierno y la aprobación del Consejo de Gobierno.

Ha explicado que lo que hace el decreto del SAD es adaptar determinadas cuestiones que obliga la reforma de la Ley de Dependencia y Discapacidad y algunas otras más que han querido incorporar desde Asturias.

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, con motivo de su participación en el III Encuentro Economía del Cuidado Cecoec, en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'.

Ha resaltado, asimismo, que este año se celebra el vigésimo aniversario de la Ley de Dependencia, que ha considerado una de las grandes conquistas del Estado del Bienestar y una norma que transformó una necesidad social en un derecho garantizado, además de que cambió la forma de entender los cuidados.

"Reconoció que la atención a las personas dependientes debía de ser una responsabilidad colectiva respaldada por los poderes públicos", ha remarcado la consejera, quien ha puesto en valor que, gracias a ella, cuatro millones de personas han recibido apoyos fundamentales para vivir con más autonomía y bienestar.

"20 años después, podemos afirmar que fue una decisión que hizo nuestra sociedad más justa y solidaria", ha sostenido Monroy, quien ha apuntado que vivimos más años que nunca, pero el reto es lograr que estos se vivan "con calidad, autonomía y bienestar".

Por este motivo, ha considerado que hablar de cuidados es hablar de futuro. "Estamos ante uno de los grandes desafíos sociales y demográficos de las próximas décadas", ha advertido. "Los cuidados son esenciales para construir una sociedad más justa, cohesionada y humana", ha añadido.

Eso sí, ha dejado claro que los derechos solo son reales cuando cuentan con recursos suficientes. De ahí que, desde el Principado, defiendan que los cuidados son una inversión estratégica. "Fortalecer el sistema de atención a la dependencia es fortalecer uno de los pilares de nuestro Estado del Bienestar", ha defendido la consejera.

Esta ha remarcado que Asturias es una de las comunidades más envejecidas de España y de Europa. Dicho esto, ha indicado que, si bien durante años esta realidad se ha visto solo como un desafío, también es "una oportunidad". En este sentido, ha destacado que la región se puede convertir en un referente en envejecimiento activo y nuevos modelos de cuidados.

Monroy ha señalado, a este respecto, que Asturias se cuenta "con experiencia, conocimiento y una sólida red de servicios". Además, la economía de los cuidados representa, a su juicio, una gran oportunidad para generar empleo, impulsar la innovación y crear nueva actividad económica. "Asturias tiene las condiciones para liderar esa transformación", se ha mostrado convencida.

En este contexto, ha incidido en que los grandes desafíos de nuestro tiempo solo pueden afrontarse desde la colaboración, a lo que ha alabado Cecoec, una iniciativa que une a la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar y a las Cámaras de Comercio de Asturias para impulsar la economía de los cuidados y el envejecimiento activo.

Según ella, en estos años ha generado espacios de encuentro, formación e intercambio entre administraciones, empresas y entidades sociales.

Asimismo, ha resaltado que ha contribuido a identificar oportunidades y a fortalecer un ecosistema cada vez más dinámico. "Para responder a los retos del presente y del futuro necesitamos sumar esfuerzos, talento e innovación", ha advertido.

Ha apuntado, relacionado con todo ello, que aunque hoy se celebran los 20 años de una ley que conquistó un derecho, también es verdad que hay una reforma, la ley de dependencia y discapacidad que se aprobó hace poco a nivel estatal, que tiene una parte muy importante, ya que fortalece ese derecho.

Según la consejera, al final el derecho a la dependencia es un derecho, pero que precisa de financiación, que es la que sostiene el sistema, a lo que ha remarcado que esa es una de las partes más importantes de la propia ley. A su juicio, lo más significativo de la ley es el sostenimiento del Estado del Bienestar a través de la financiación.