El Principado rechaza "platos precocinados" y pide una negociación "en pie de igualdad" con todas las CCAA

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, en la reunión de este miércoles del Consejo de Política Fiscal y Financiera. - PRINCIPADO

OVIEDO, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Principado y consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo, ha advertido este miércoles, antes de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que "no nos han gustado las formas" empleadas hasta ahora por el Gobierno central y rechaza adherirse a un acuerdo que califica de "plato precocinado", por lo que pide que se abra una negociación en pie de igualdad con todas las CCAA.

Según ha expresado en declaraciones a los medios de comunicación antes del encuentro, Asturias acude al encuentro con la voluntad de "escuchar las propuestas que se hagan". No obstante, ha añadido, "no nos gusta que nos pida que nos adhiramos a un contrato suscrito previamente, tampoco los platos precocinados y lo que pedimos es que se abra un diálogo y que se abra una negociación con todas las comunidades autónomas".

Llamedo ha subrayado que la financiación autonómica es una cuestión "crucial", ya que afecta directamente a la prestación de los servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación y los servicios sociales, y ha insistido en que el Ejecutivo asturiano defenderá "con rigor y contundencia" aquello que sea bueno para el presente y futuro de Asturias.

La vicepresidenta ha recalcado que el Gobierno del Principado acude al CPFF con una posición clara, respaldada por los acuerdos alcanzados en la Junta General del Principado en la Mesa de Financiación Autonómica --con todos los grupos salvo Vox-- y por la denominada Declaración de Santiago, suscrita con otras ocho comunidades autónomas. "Somos un gobierno de palabra y un gobierno que se sujeta también a estos acuerdos", ha señalado.

Llamedo ha destacado que lo que defiende el Gobierno asturianos es que se tenga en cuenta el coste de los servicios y no tanto la capacidad fiscal de los territorios, haciendo referencia a variales como el envejecimiento de la población.

Por último, espera que el encuentro de hoy "sea un punto de partida para que se abra esa negociación", refiriéndose a una negociación con todas las comunidades autónomas en la que "se pueda exponer y conocer mejor el modelo que se presenta y trasladar la posición de Asturias".