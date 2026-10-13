El Principado reclama en Bruselas energía a precios competitivos y seguridad jurídica para el futuro de la industria

Guillermo Peláez, en el Comité de las Regiones - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, ha defendido este martes en Bruselas la necesidad de asegurar energía a precios competitivos, estabilidad regulatoria y mecanismos frente a la competencia desleal para preservar la actividad industrial en Asturias.

Durante su participación en la Semana Europea de las Regiones y Ciudades, ha advertido de que la transición climática debe ser compatible con el mantenimiento de las capacidades productivas y del empleo.

Peláez ha participado en la sesión 'Del patrimonio al crecimiento: revitalización de los ecosistemas tradicionales en las regiones de Europa', celebrada en la sede del Comité Europeo de las Regiones, donde ha expuesto la experiencia de Asturias como territorio industrial que busca aprovechar su histórica especialización para desarrollar nuevas actividades.

Durante su intervención, ha recordado que la industria representa cerca del 20% del Producto Interior Bruto (PIB) asturiano y que la producción de materiales básicos concentra el 40% del empleo industrial de la comunidad. También ha señalado que el zinc, la celulosa, el cemento y el vidrio, entre otros productos, configuran un ecosistema próximo a los puertos de Gijón y Avilés y estratégico para la autonomía industrial europea.

Entre los principales obstáculos que afronta Europa ha señalado el diferencial de los costes eléctricos con otros territorios, la incertidumbre normativa y la sobrecapacidad internacional, especialmente en el sector siderúrgico. También apostado por la reutilización de materias primas y la economía circular para fortalecer las cadenas de valor europeas.

"Sin energía estable y a precios competitivos, corremos el riesgo de deslocalizar la industria en lugar de descarbonizarla", ha resumido Peláez, quien ha abogado por una transición gradual, con tecnologías limpias y soluciones de respaldo durante el periodo necesario para desplegar alternativas sostenibles y asequibles.

El titular Hacienda ha explicado que el Gobierno de Asturias combina la Estrategia de Especialización Inteligente y el Plan de Transición Justa con instrumentos de colaboración público-privada y financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y del Fondo de Transición Justa. Entre las actuaciones que han respaldado estas herramientas financieras ha citado las ayudas para investigación e innovación, el hidrógeno renovable, la hiperautomatización y una línea de subvenciones para tecnologías limpias dotada con 51 millones este año.

También ha destacado la transformación de la depuradora de Villaperi en una biofactoría, con una inversión global de 70 millones, y la futura red de distribución de agua regenerada para cubrir el suministro de instalaciones industriales. A esta actuación se suman 20 millones en ayudas para adaptar los procesos de las grandes industrias a su utilización.

Como ejemplos de diversificación ha mencionado el Valle del Hidrógeno Verde de Asturias y el proyecto Mine-to-H2 del antiguo pozo Fondón, además de las capacidades regionales en metalmecánica avanzada, energías renovables y el sector de la defensa, apoyadas por la Universidad de Oviedo y los centros tecnológicos.

Peláez ha insistido en que las inversiones industriales necesitan plazos más largos que los ciclos habituales de financiación pública. Por ello, ha pedido un marco europeo de ayudas de Estado más flexible y duradero, junto con procedimientos administrativos sencillos. "La descarbonización debe convertirse en una inversión de futuro, no en un factor de pérdida de competitividad", ha alertado.