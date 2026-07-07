El Principado refuerza las lanzaderas de verano para conectar Llanes y Ribadesella con el interior de la comarca

Plano con los recorridos de los buses lanzadera del Oriente. - PRINCIPADO

OVIEDO, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Principado de Asturias, Gimena Llamedo, y el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, han presentado en Llanes la oferta de servicios de transporte público diseñada por el Ejecutivo autonómico para la temporada estival en la comarca oriental.

El plan contempla el despliegue de una red de lanzaderas de verano que buscan interconectar los principales enclaves turísticos y espacios naturales del área, facilitando la movilidad a los miles de visitantes que se reciben cada verano. En el acto de presentación, en el que también han participado el viceconsejero de Infraestructuras, Jorge García, y el teniente de alcalde de Llanes, Juan Carlos Armas, han destacado que todos estos servicios especiales se encuentran incluidos dentro de las ventajas de la tarjeta Conecta.

La planificación de este año refuerza las conexiones entre las localidades del corredor costero y los municipios del interior. Las principales novedades tienen que ver con Llanes y Ribadesella, que contará con hasta 22 frecuencias diarias con horarios coordinados para permitir el enlace posterior hacia Arriondas, Cangas de Onís, Covadonga, la Reserva de la Biosfera de Ponga, Benia (Onís) y Arenas (Cabrales). Asimismo, en el concejo de Llanes volverán a operar las líneas circulares estrenadas el año pasado para enlazar las poblaciones de costa y de interior, con 18 salidas diarias entre las 11.00 y las 20.15 horas.

El municipio llanisco funcionará como cabecera de un itinerario hacia Arenas de Cabrales que dará servicio a rutas como la del Bosque Encantáu, enlazando allí con los trayectos hacia Poncebos, Bulnes y Sotres. La oferta desde Llanes se completará con nueve salidas diarias hacia Oviedo, dos servicios exprés hacia Gijón y cinco frecuencias con Arriondas.

Cangas de Onís mantendrá sus rutas habituales hacia Ribadesella y el plan especial de Covadonga, este último con 24 frecuencias al día, además de la línea que recorre la Reserva de la Biosfera de Ponga y parte de Amieva, que dispone de cuatro salidas diarias. A esto se sumará una mejora del itinerario que conecta con Benia y Arenas, ofertando en total 18 frecuencias diarias desde la capital canguesa que facilitarán la llegada a Arriondas o Ribadesella.

En el concejo de Cabrales se han programado hasta cinco frecuencias diarias en el dispositivo que une Arenas con Poncebos para facilitar el acceso al funicular de Bulnes, infraestructura que ha ampliado su horario hasta las 22.00 horas en temporada alta. El Ejecutivo regional ha ajustado y ampliado las conexiones horarias de Arenas con Llanes y Cangas de Onís para asegurar estos enlaces.