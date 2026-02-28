El Principado refuerza la protección de la interfaz urbano-forestal con ayudas directa a los ayuntamientos

Un núcleo rural - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Gobierno asturiano ha informado este sábado del refuerzo de la protección de la interfaz urbano-forestal mediante la distribución de 5 millones en ayudas directas a los ayuntamientos.

Este apoyo económico se dirige a los concejos de menos de 50.000 habitantes para el desarrollo de medidas de prevención de incendios en las zonas donde confluyen poblaciones y masas forestales, unas áreas consideradas de mayor vulnerabilidad frente al fuego.

Según explican desde el Gobierno regional a través de una nota de prensa, el paisaje asturiano se caracteriza por una estrecha interrelación entre áreas forestales y población dispersa, por lo que requiere de una acción preventiva continua y adaptada a cada territorio.

Con este fin, estas ayudas se han diseñado en colaboración con las entidades locales, que juegan un papel fundamental en su ejecución.

El modelo combina la planificación estratégica del Principado con la ejecución territorial de cada municipio y "garantiza la adopción de decisiones adaptadas a la realidad local y la agilidad de la puesta en marcha y optimización de los recursos públicos".

Las nuevas ayudas permitirán a los ayuntamientos desarrollar actuaciones en la interfaz urbano-forestal destinadas a reducir la continuidad del combustible forestal y la acumulación de vegetación peligrosa en las proximidades de viviendas y equipamientos.

Entre ellas se incluyen tratamientos selvícolas, gestión de la vegetación, desbroces y limpiezas en entornos periurbanos, así como la creación y mantenimiento de franjas y áreas cortafuegos en puntos estratégicos o la generación de discontinuidades vegetales que faciliten la contención del fuego en caso de incendio.

También se financiarán actuaciones de defensa en las poblaciones para mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias, como reponer y mantener los hidrantes, establecer puntos de carga de agua para vehículos motobomba en zonas rurales o dotar de materiales de primera intervención, entre ellos batefuegos y extintores.