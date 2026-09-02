El Principado remite a Fiscalía documentación sobre el traslado de menores a La Florida y abre una investigación interna

Pancartas contra la instalación de un piso para menores migrantes no acompañados, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS

OVIEDO 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar Social ha remitido este miércoles a la fiscalía toda la documentación relacionada con el posible traslado de menores no acompañados desde su residencia actual en Avilés a un inmueble situado en el Paseo de la Florida, en Oviedo. La decisión se ha tomado tras un informe que alude a una vinculación familiar entre el jefe del Servicio de Infancia y una de las personas relacionadas con la propiedad del inmueble. Además ha abierto una investigación interna por si hubiese que determinar algún tipo de responsabilidad.

Así lo ha confirmado el presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, a través de un mensaje en su cuenta de X recogido por Europa Press. El Gobierno asturiano tenía previsto trasladar a unos menores no acompañados desde Avilés al barrio de La Florida, en Oviedo. Hubo manifestaciones vecinales en contra. Finalmente, el Principado descartó el traslado. No obstante, en redes sociales hubo un usuario que interpeló directamente a Barbón acerca de la posible relación familiar del responsable de Infancia del Principado con la propietaria del inmueble que se iba a alquilar para el alojo.

El inmueble de La Florida fue descartado hace unos días como emplazamiento el mismo día en que tomó posesión la nueva consejera de Derechos Sociales, Nerea Monroy, el lunes 31 de agosto, "a la vista de las dudas técnicas y jurídicas que planteaba".

Barbón ha dicho que la decisión de enviar el inmueble a Fiscalía ahora se ha adoptado "a partir de un informe elaborado por la Secretaría General Técnica" y tiene como finalidad "facilitar al Ministerio Fiscal el examen de las circunstancias concurrentes".

El presidente ha precisado que "el traslado de los menores jamás llegó a producirse, y aunque tampoco se arrendó el local", por lo que ha aclarado que "una cuestión que, en último caso, correspondería a la Fundación Diagrama, la entidad concertada".

El informe remitido a la Fiscalía "repasa la actuación administrativa y analiza diversas cuestiones relacionadas con las condiciones del inmueble y con la viabilidad de la actuación". El documento también "hace referencia a la existencia de una vinculación familiar entre el jefe del Servicio de Infancia y una de las personas relacionadas con la propiedad del inmueble".

Barbón ha enfatizado que su Gobierno actúa "con la transparencia que define" al ejecutivo asturiano, reiterando que existe "transparencia total y absoluta" en la gestión de este asunto.