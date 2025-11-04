El Principado renueva el colector de aguas residuales de Tribierto (Ponga) para evitar roturas por crecidas

OVIEDO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha adjudicado en 126.703 euros la mejora de la red de saneamiento de Sellaño, en Ponga, a la empresa Citanias Obras y Servicios S.L.U.

El proyecto tiene como objetivo renovar el tramo final del colector que recoge las aguas residuales en Tribierto, que se incorporan a la red de saneamiento de Sellaño, equipada con una estación depuradora. Actualmente, este tramo cruza el cauce del río Valle Moru, lo que provoca frecuentes roturas debido a la erosión y al arrastre de materiales que genera el curso fluvial durante las crecidas.

Para solucionar este problema, el Principado construirá una arqueta de bombeo, aguas arriba, que permitirá eliminar este paso. Este sistema recogerá y elevará las aguas residuales de Tribierto y las impulsará directamente hacia el colector de Sellaño, incrementando así la fiabilidad del sistema.

Además, se limpiarán y repondrán cuatro acometidas domiciliarias situadas en la margen izquierda del río, que están inutilizadas por la acumulación de sedimentos y los daños producidos en las conducciones.

La obra contempla sustituir 68 metros de colectores, renovar las conexiones con los actuales pozos de registro y construir tres nuevos. También se ejecutará una arqueta de bombeo de hormigón armado, equipada con dos bombas trituradoras para aguas residuales. Una vez finalizados los trabajos, se repondrán todos los elementos afectados, como cierres, muros, caminos y viales.