El Principado renueva la imagen de 'Asturies, Cultura en Rede'

Cultura en Rede - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, ha presentado este viernes la nueva imagen de Asturies, Cultura en Rede, el programa de cooperación cultural del Principado y los ayuntamientos que lleva espectáculos, exposiciones y otras actividades a concejos de toda Asturias. La presentación coincide con varias convocatorias actualmente abiertas para los circuitos culturales y para la Rede de Teatros y Auditorios del Principáu d'Asturies (RETEA) y una nueva edición de Escena en Rede, la muestra profesional dedicada a las artes escénicas.

La nueva identidad visual parte precisamente de la idea que da sentido al programa: crear una red que conecte cultura y territorio. El diseño reúne conceptos como la comunicación, la conexión y Asturias para representar las relaciones que se establecen entre creadores, proyectos, espacios culturales, ayuntamientos y públicos de diferentes puntos de la comunidad.

Asturies, Cultura en Rede es un programa de cooperación cofinanciado entre el Principado y los ayuntamientos que facilita que espectáculos, exposiciones y otras propuestas culturales viajen por diferentes concejos. Los proyectos se seleccionan mediante convocatorias públicas y pasan a formar parte de catálogos digitales. Son después los municipios adheridos los que escogen las actividades que quieren incorporar a sus programaciones, acercando así propuestas de diferentes disciplinas a sus vecinos y vecinas. La red abarca circuitos dedicados a artes escénicas, artes visuales, música, cine, literatura, cultura tradicional, cultura sidrera y narración oral, además de iniciativas específicas como Autores nel Camín o la Xira Didáctica.

Las convocatorias que permanecen abiertas estos días permitirán conformar los próximos catálogos de Asturies, Cultura en Rede. El 13 de octubre finaliza el plazo para presentar proyectos de artes escénicas, música, literatura, narración oral, cultura tradicional y cultura sidrera. En artes visuales, donde se seleccionan propuestas expositivas inéditas para su producción y posterior exhibición en diferentes espacios culturales, el plazo permanecerá abierto hasta el 30 de noviembre. Las actividades seleccionadas se programarán entre el enero y junio de 2027.

A este mapa cultural se incorpora RETEA, la nueva estructura de colaboración entre los principales teatros y auditorios de Asturias para favorecer una oferta estable de artes escénicas y música. Su primera convocatoria permanece abierta hasta el 13 de octubre para compañías, productoras y distribuidoras, que pueden presentar propuestas de teatro, danza, música, circo, magia, teatro de objetos o títeres y proyectos multidisciplinares.

La convocatoria está abierta también a compañías y promotores de fuera de Asturias, aunque establece un compromiso específico con el tejido cultural de la comunidad, al menos el 70 por ciento de los espectáculos contratados deberá corresponder a compañías asturianas.

Cada espectáculo deberá cumplir las condiciones técnicas recogidas en la convocatoria, así como los espacios donde se lleven a cabo. Con las propuestas seleccionadas se elaborará un catálogo digital que estará a disposición de los ayuntamientos con la infraestructura necesaria y que decidan incorporarse a la red. Cada concejo podrá escoger los espectáculos que quiera llevar a sus escenarios dentro de una programación que se desarrollará entre el 18 de diciembre de 2026 y el 30 de junio de 2027.

Octubre tendrá otra de sus citas en la cuarta edición de Escena en Rede, Muestra d'Artes Escéniques, organizada por la consejería en colaboración con EscenAsturias y que se celebrará del 27 al 29 en distintos espacios de Laboral Ciudad de la Cultura. Durante tres días, la muestra combinará los espectáculos abiertos al público con formación, debate y espacios pensados para favorecer el encuentro entre compañías, artistas, programadores e instituciones.

La programación reúne propuestas de Proyecto Piloto, Circo Bajo el Tejado, ACAR Teatro, Dana Raz, Saltantes Teatro, Teatro del Cuervo, Higiénico Papel Teatro, Guayominí, Norbayu, El Callejón del Gato, Popy Vegas Teatro y MonoEscena. Teatro, danza y circo ocuparán espacios interiores y exteriores de la Laboral, con representaciones de acceso libre y gratuito hasta completar aforo.

El encuentro profesional comenzará antes de que se levante el telón de la muestra. Los días 14 y 15 de octubre se celebrarán dos formaciones intensivas dedicadas a la financiación autonómica de las artes escénicas y a las herramientas para contar, posicionar y conectar los proyectos escénicos con sus públicos en el entorno digital. Las inscripciones para ambas sesiones permanecen abiertas.

Ya durante Escena en Rede, tres mesas redondas abrirán la conversación sobre las residencias artísticas, la situación y los retos de la distribución y las posibilidades de tejer redes y alianzas fuera de Asturias para ampliar el recorrido de los proyectos escénicos. Artistas, programadores e instituciones pueden inscribirse en las actividades profesionales hasta el 23 de octubre a las 14:00 horas.

La nueva imagen de Asturies, Cultura en Rede acompañará desde ahora estas convocatorias y actividades bajo una identidad común. El símbolo cambia, pero permanece el principio que sostiene el programa: cooperar para que la cultura circule, llegue a más lugares y forme parte de la vida cotidiana de los concejos. Una red que da recorrido a la creación y hace efectivo el derecho de la ciudadanía a acceder y participar en la cultura, viva donde viva.