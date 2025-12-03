El Principado respalda la armonización fiscal pero no condicionará la firma del nuevo modelo de financiación

El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, presidiendo la reunión de la mesa de financiación. - PRINCIPADO

OVIEDO, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda del Principado de Asturias, Guillermo Peláez, ha valorado este miércoles como "razonables" los principios generales presentados por el Gobierno central sobre la futura reforma del modelo de financiación autonómica, que prevé "un aumento de recursos para las comunidades". Peláez ha subrayado que, pese a defender la armonización fiscal para garantizar un esfuerzo fiscal equivalente y evitar competencia desleal, esta no será un obstáculo para firmar el nuevo modelo si así se acuerda en la Mesa de Financiación.

Peláez se ha pronunciado este miércoles tras la reunión de la Mesa de Financiación en la que han abordado los anuncios de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Ha asegurado que los principios generales presentados por el Gobierno le parecen "razonables", al contemplar la inyección de más recursos al sistema y un aumento de los fondos disponibles para las comunidades autónomas. No obstante, ha subrayado que para avanzar en la reforma del modelo y "pronunciarse" es necesario conocer la letra pequeña, la propuesta en detalle".

El consejero ha destacado que la actitud del PP en las Cortes Generales, y su negativa a pactar en temas como la revalorización de las pensiones, genera "dudas e inseguridades" sobre su disposición a respaldar un acuerdo para la reforma del modelo de financiación.

El titular de Hacienda ha insistido en que el Principado defenderá los intereses de la comunidad en la negociación con el Estado y el resto de autonomías, respaldando el acuerdo alcanzado con las fuerzas parlamentarias asturianas en materia de financiación.

Peláez también se ha referido a la armonización fiscal, señalando que la vicepresidenta primera no trasladó detalles concretos sobre esta cuestión. "Para las fuerzas políticas de izquierda y para el Gobierno del Principado de Asturias, la armonización es necesaria para garantizar un esfuerzo fiscal equivalente en todo el territorio y evitar la competencia desleal entre territorios", ha indicado. Sin embargo, ha precisado que la armonización no aparece en el acuerdo alcanzado en la Junta General y que, aunque el Principado la defenderá, no será un obstáculo para firmar el nuevo modelo de financiación si así se decide en la Mesa.

El resto de grupos parlamentarios que integran la Mesa de Financiación del Principado, se mantienen expectantes a la espera de conocer una propuesta concreta, la cual se presentará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera "en torno a marzo o abril de 2026". Una vez presentada la propuesta por el Gobierno de España, se analizará en la Mesa de Financiación y se iniciará la negociación con el Estado y el resto de autonomías.

En cuanto a la postura del PP, el diputado regional Andrés Ruiz ha subrayado que Asturias necesita un sistema que "garantice la suficiencia y nivelación territorial" y atienda a las singularidades del Principado. El diputado ha recalcado que el PP no se moverá "ni un ápice" del acuerdo de la Mesa de Financiación.

Ruiz ha criticado la situación nacional y la capacidad del Gobierno central para impulsar una reforma. "Creemos que a día de hoy hay un gobierno que es incapaz de aprobar ni siquiera un techo de gasto y una senda de déficit, que tiene los presupuestos prorrogados desde el año 2023 y no ha sido capaz de presentar unos nuevos", ha afirmado.

Xabel Vegas (IU-Convocatoria) ha defendido también la armonización fiscal como medida para evitar la competencia desleal entre comunidades autónomas, señalando a Madrid que "rebajan impuestos a la vez que le reclaman al Estado aquello que dejan de recaudar".

Por su parte, Covadonga Tomé (Grupo Mixto) considera que las líneas generales planteadas "parecen sensatas", incluyendo el respeto a la peculiaridad de cada territorio y el aumento de recursos para las comunidades autónomas. Tomé ha subrayado la necesidad de esperar a la propuesta definitiva del Gobierno de España, que debe garantizar "solidaridad, redistribución y progresividad", así como "recursos suficientes para mantener los servicios públicos y proteger a las personas más vulnerables".

Desde Foro Asturias, Adrián Pumares ha avanzado que también se mantendrá fiel al acuerdo alcanzado por la mayoría de grupos parlamentarios en la Junta General; y cree que el Principado debe analizar, valorar y posicionarse frente al documento que presente el Gobierno central, dentro del marco del acuerdo político asturiano.