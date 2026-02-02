El Principado respalda a la plantilla de Ence Navia y apela a una "negociación dialogada"

Reunión del viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo, y la directora general de Empleo y Asuntos Laborales, Judith Flórez, con el comité de empresa de Ence. - PRINCIPADO

OVIEDO 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero de Industria del Principado de Asturias, Juan Carlos Campo, y la directora general de Empleo y Asuntos Laborales, Judith Flórez, han trasladado este lunes su apoyo a los trabajadores de Ence Navia tras la reunión mantenida con el comité de empresa y representantes de los sindicatos CC.OO., UGT, CSIF y USO, en el contexto del expediente de regulación presentado por la compañía.

Campo ha reiterado que la posición del Gobierno asturiano es "de apoyo a las demandas de los trabajadores y trabajadoras y al desarrollo industrial en Asturias", subrayando que la prioridad pasa por "preservar el empleo o, en su caso, minimizar las pérdidas". En este sentido, ha defendido la necesidad de contar con "un proyecto industrial de futuro que permita garantizar, como ha venido siendo en el pasado, el desarrollo de esta empresa emblemática en la comarca y en Asturias".

Por su parte, la directora general de Empleo y Asuntos Laborales ha mostrado la "preocupación" del Ejecutivo autonómico ante una medida regulatoria de "grandísimo impacto", al afectar a más del 25% de la plantilla en esta primera fase. Flórez ha recordado que el expediente fue depositado en la Consejería el pasado 20 de enero y que, dos días después, se requirió a la empresa para que completara y subsanara diversos aspectos formales y de fondo.

Entre ellos, ha destacado la necesidad de una "justificación adecuada y correcta" de las causas organizativas, técnicas, productivas y económicas alegadas. La documentación adicional ha sido presentada este lunes y está siendo analizada por los servicios técnicos.

Flórez ha explicado que el análisis permitirá determinar si se han subsanado las deficiencias detectadas, precisando que estas no impedirían la tramitación del expediente, pero sí contribuirían a "despejar dudas", especialmente para la parte social. Asimismo, ha puesto a disposición de las partes los mecanismos de mediación del Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (Sasec), apelando a una "negociación dialogada, de buena fe" que permita alcanzar acuerdos y explorar medidas menos "traumáticas" que las inicialmente planteadas.