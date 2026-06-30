El Principado saca a concurso la red de agua regenerada desde Villaperi por 33,8 millones

El Principado licita por 34 millones la creación de la red que llevará agua regenerada a la industria desde la depuradora de Villaperi - PRINCIPADO

OVIEDO, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha licitado por 33.862.545 euros las obras de construcción de la red de tuberías que permitirá llevar agua regenerada desde la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Villaperi, en Oviedo, hasta distintas áreas industriales de Asturias.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 27 de julio. El proyecto para la transformación de la EDAR de Villaperi cuenta con financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y forma parte de la primera fase de una infraestructura destinada a impulsar la economía circular, reforzar la seguridad hídrica y mejorar la competitividad del tejido industrial.

Esta actuación incluye la ejecución de unos 30 kilómetros de conducciones, la construcción de dos depósitos de 1.000 y 1.500 metros cúbicos y una arqueta final de entrega de 225 metros cúbicos en la zona de Veriña (Gijón), elementos que constituirán la base del futuro sistema de distribución de agua regenerada para la industria.