El Principado trabaja en una norma para ayudar a los afectados por cobros indebidos del salario social y del IMV

La consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco, en el Pleno. - PRINCIPADO

OVIEDO 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Bienestar y Derechos Sociales, Marta del Arco, ha indicado la consejería está estudiando toda la casuística de los afectados obligados a devolver cantidades por cobros indebidos derivados de la gestión del Salario Social Básico y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y trabaja se trabaja en un cambio normativo.

"Estamos trabajando con una norma, no puedo adelantar más porque esta norma garantizaría en todo caso, una reforma y no va a ser solamente una mera declaración de intenciones, sino que tenga efectos inmediatos. Queremos solventar este solapamiento mal resuelto con el ingreso mínimo vital que ahora pretendemos corregir con criterios de justicia social y seguridad", dijo Del Arco.

Del Arco respondía así a la pregunta de la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé sobre qué medidas van a adoptar para paliar la situación de las personas beneficiarias del salario social básico y/o del ingreso mínimo vital a las que se les reclaman actualmente deudas con la Administración derivadas de duplicidad o exceso de pagos de unas cuantías tan elevadas que les es imposible afrontar con sus ingreso.

La consejera ha manifestado que no niegan que exista este problema y trabajan para hacer frente al mismo.

Covadonga Tomé ha puesto de manifiesto la necesidad de dar una solución urgente a la gravísima situación y profunda preocupación de las personas y familias afectadas por estas cuantiosas deudas contraídas involuntariamente con la Administración, cuyo pago, con intereses del 4,026%, les impide disponer de los ingresos suficientes para llevar una vida digna.

Ha incidido en que se trata de un grave problema que la Asociación Alambique ha llevado hasta el Defensor del Pueblo y calcula que hay unas 1.000 personas afectadas en Asturias.

GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA

Por otra parte, la consejera ha vuelto a recibir las críticas de la diputada del PP, Beatriz Polledo, a cuenta de la gestiñón de la ley de Dependencia en Asturias. Polledo ha preguntado a Del Arco si reconoce que la gestión de la dependencia ha empeorado en 2026, hasta el punto de ser una de las comunidades con peor tiempo medio de tramitación en España.

La consejera dijo "no compartir esa premisa" y ha indicado que si que hay un problema de valoración en la dependencia en los tiempos que este gobierno ha reconocido y que está corrigiendo, pero no es cierto que 2026 sea un año de empeoramiento.

"Permítame que me plantee si esta pregunta tiene que ver con obtener alguna respuesta o ser el pie para su discurso y ruido habitual. Si su forma de hacer política es hacer ruido y esconder la realidad y le invito sinceramente a reconsiderar este enfoque. Este gobierno sigue seguimos firme con el compromiso con lo público con las personas y no vamos a dar ni un paso atrás", dijo Del Arco

Polledo ha advertido a la consejera que preguntará por esa cuestión todas las veces que haga falta porque su "obligación como consejera es responder en el Parlamento" y ha indicado que la gestión de Del Arco se resume en "de mal a peor".

Una vez más la diputada del PP ha vuelto a pedir a la consejera que abandone su puesto ya mismo.