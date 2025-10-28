El Principado trabaja en la normativa autonómica del sector del taxi y buscará integrarlo en la plataforma Conecta

OVIEDO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha coincidido con el PP en la necesidad de resolver reglamentación del taxi, pero ha indicado que es necesario "hacerlo bien". Es por ello que ha indicado que se han programado una batería de reuniones para lograr un texto ya de una manera definitiva y se trabaja para que el sector se adapte con nuevas tecnologías y se integre en algo para el Gobierno es fundamental como es la plataforma Conecta.

Calvo ha explicado que en esta reglamentación hay varios retos: dar respuesta a las necesidades de un sector y a los retos a los que se enfrenta pero ello sin olvidar que estamos hablando de un servicio público que es intensivo.

"Es un sector intensivo en mano de obra, con dificultades de relevo generacional, sometido también a problemas de rentabilidad, a retos de futuro, sobre todo en lo que tiene que ver con las propias tecnologías que se van a utilizar en los vehículos, y por lo tanto hay que hacerlo y hay que hacerlo bien", dijo Calvo.

Ante las críticas del PP, Calvo ha reconocido la necesidad de avanzar de una vez, de manera decidida, en disponer de esta normativa del taxi, en la que ya llevan tiempo trabajando.

Calvo se manifestaba así en respuesta al diputado del PP, Pedro de Rueda, que ha incidido en que cuanto más tarde se regule, peor, porque al final "la regulación es cambiante, pero entonces no regularíamos nunca".

"Tiene que haber un marco jurídico estable, la seguridad jurídica en Asturias ahora aquí es ninguna", ha indicado el diputado del PP que ha pedido al Gobierno asturiano que "no perjudique al sector maltratado habitualmente y que el PP cree pilar absoluto de la vertebración de todos los concejos de Asturias".

PLANTONA DE COGERSA

Por otra parte el diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares,ha preguntado sobre quién está previsto que contrate, forme y supervise a los trabajadores necesarios para poner en marcha la planta de clasificación de la basura de la bolsa negra.

Calvo ha indicado que la finalización de las obras de reconstrucción de la planta está prevista para este mes de noviembre y después está prevista una fase de varios meses para la puesta a punto de la misma. Así, en esa fase está previsto ajustar con precisión el número de efectivos, perfiles profesionales necesarios para un funcionamiento estable y eficiente, que es esencial para esta planta y en segundo lugar formar de manera intensiva y junto al personal experto de la empresa contratista los trabajadores que en su caso pudieran ser eventualmente incorporados.

"Una vez superada con éxito esta fase de rodaje y planta y que la planta opere en régimen estable se dispondrá de toda la información técnica y operativa necesaria para tomar la decisión más acertada respecto al modelo de explotación definitivo es decir habrá que estudiar las opciones siempre en un escenario de continuidad", explicó Calvo.

El consejero ha añadido que la presidencia no va a hacer una propuesta de modelo de gestión, porque él no es el director técnico ni la gerente de COGERSA, sino que la gerente y el equipo técnico de COGERSA presentará las distintas alternativas, los pros y los contras, y se decidirá de manera colegiada en el Consejo de Administración primero y en la Junta después.