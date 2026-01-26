El Principado trabaja en tres nuevas plataformas informáticas para mejorar la gestión del Servicio de Energía y Minería

El director general de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial, Javier Fernández Rodríguez. - CAPTURA WEB JGPA

El director general de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial, Javier Fernández Rodríguez, ha explicado este lunes que están trabajando con la Dirección de Energía y Minería, en concreto, en tres tipos de desarrollos que estiman que mejorarán la gestión del servicio.

Fernández Rodríguez ha comparecido en la comisión parlamentaria que investiga el accidente ocurrido el pasado 31 de marzo en la mina de Cerredo (Degaña).

Ha explicado que se trabaja concretamente en una plataforma para presentar los partes de accidentes, otra plataforma para presentar el plan de labores y finalmente una plataforma también de visualización y de gestión de lo que es el catastro minero.

"Estamos trabajando con el servicio de Minas esperamos que esas Plataformas estén disponibles lo antes posible, yo creo que efectivamente estimamos que eso puede mejorar la gestión del servicio en adelante", dijo.

El director general de Estrategia Digital e Inteligencia ha sido preguntado por parte del diputado del PP por el correo electrónico recibido en el mail mineria.asturias.org que se extravió o que no se abrió y en el que se hablaba de supuestas irregularidades en la Mina de Cerredo.

Ha explicado que realmente lo que hay es una migración tecnológica de la plataforma que soporta la misma cuenta. "Realmente no hay una migración de una cuenta a otra cuenta. La cuenta de correo sigue siendo mineria.asturias.org a una plataforma denominada Outlook Exchange a una plataforma de Office 365, llamamos del correo en la nube. Lo que se hace y se hizo para todos los usuarios del Principado, puesto que esta migración tecnológica afecta a todos los usuarios del Principado, se mandó una comunicación para poder seguir accediendo a los correos ubicados en cada una de las cuentas que se migraban", dijo.

Ha relatado además que a raíz del accidente y de las noticias acaecidas en los días posteriores, incluso había alguna noticia que se comentaba que un error informático había supuesto el que no se leyese el correo, "revisaron concienzudamente la información que tenían y sí que pudieron ser conscientes de que esa cuenta, después de la migración, no se había abierto", es decir que no se había accedido a esa cuenta de correo.

"Efectivamente, vimos que desde la migración que se había hecho, no había habido ningún acceso a la cuenta y pudimos constatar que, efectivamente, no se habían leído los correos", dijo.

Explicó que analizando las copias de seguridad de la plataforma anterior vieron que efectivamente, esa cuenta se había creado en el año 2020 y habían tenido acceso previamente a la migración constatando que había habido respuestas a determinados correos que habían llegado.