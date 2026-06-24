El Principado ve factible la continuidad de la fábrica de Corteva, en Avilés, y apela a buscar soluciones

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GIJÓN, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero de Industria del Principado de Asturias, Juan Carlos Campo, ha señalado este miércoles, ante el anuncio de cierre de la multinacional estadounidense Corteva, en Avilés, que es una planta que cumple "con todas las condiciones para que tenga continuidad".

Por este motivo, ha emplazado a la compañía a buscar soluciones. Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, con motivo de su participación en unas jornadas sobre mujer e industria en Gijón.

Campo ha remarcado que este anuncio de cierre es una cuestión relevante, no solo por el empleo que tiene asociado, sino también por que es una empresa que se localiza dentro de un emplazamiento donde hay sinergias entre las compañías por su propia historia. Un emplazamiento, según él, que fue muy apoyado por el Principado.

Según él, estamos ante una planta industrial con una tecnología avanzada, que permite, además, una fácil adaptación a otros productos y que trabaja con fitosanitarios, que tienen su importancia estratégica en el ámbito de la agricultura.

Según el viceconsejero, ya hubo un referente en Francia, donde se planteó un caso bastante similar al de Avilés. En ese caso, la compañía hizo un esfuerzo para buscar finalmente soluciones que permitieran preservar esta continuidad.

Es por ello, que ha insistido en apelar a la continuidad, a buscar socios o posibles compradores para esta planta, siendo una empresa como es Corteva, que el Gobierno asturiano considera "seria".

Ha dejado claro, eso sí, que esto forma parte de la propia responsabilidad de la empresa. "La propia compañía declara que uno de sus principales objetivos es ir más allá, buscar compromisos más allá de sus intereses más inmediatos en beneficio de la sociedad y desde luego que nosotros apelamos justamente a estos principios", ha remarcado el viceconsejero.

En esta misma línea, ha apuntado que se puede buscar, también en este caso con las propias empresas del entorno, un proyecto que permita una salida en unas condiciones "lo mejores posibles" y correspondiendo también al esfuerzo que la propia comunidad ha hecho frente a estas empresas.