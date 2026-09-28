Prisión provisional para un detenido en Avilés por dos intentos de agresión sexual en 72 horas

Archivo - Un vehículo de Policía Nacional estacionado - POLICÍA NACIONAL - Archivo

OVIEDO, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Avilés a un hombre de 27 años, con múltiples antecedentes, como presunto autor de dos intentos de agresión sexual ocurridos en el barrio de Puerta de la Villa. El Juzgado de Instrucción número 5 de Avilés, competente en materia de violencia de género y agresiones sexuales, ha decretado su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

La investigación permitió arrestar al sospechoso en un plazo de 72 horas, después de que, según informa la Policía Nacional, una joven fuera abordada con violencia en el portal de un edificio de este barrio avilesino durante la madrugada del lunes 21 de septiembre.

El presunto agresor, que llevaba el rostro cubierto para evitar ser identificado, habría tratado de consumar la agresión aprovechando la oscuridad. La resistencia de la víctima habría provocado que desistiera y abandonara el lugar a la carrera, según el relato policial.

Horas después, el ahora detenido habría intentado cometer una segunda agresión contra otra joven residente en la misma zona, sin llegar tampoco a consumarla.

DISPOSITIVO DE VIGILANCIA

Tras conocer los hechos, agentes de la Comisaría de Policía Nacional de Avilés, en colaboración con la Policía Local, establecieron un dispositivo discreto de vigilancia en el entorno de Puerta de la Villa.

Los agentes localizaron al sospechoso el jueves 24 de septiembre, a primera hora de la mañana, cuando se dirigía a pie desde su domicilio hacia la zona donde se habían producido los hechos. Según la Policía, durante el seguimiento observaron que adoptaba una actitud de acecho sobre posibles víctimas, por lo que intervinieron para detenerlo. El detenido negó su participación en los hechos durante el arresto.

ANTECEDENTES

El hombre había quedado en libertad poco más de un mes antes tras cumplir una condena anterior por delitos de la misma naturaleza, según ha indicado la Policía Nacional.

Una vez concluido el atestado, fue puesto a disposición judicial. El Ministerio Fiscal solicitó la prisión provisional sin fianza al apreciar la gravedad de los hechos investigados, riesgo de fuga y reincidencia, una petición que fue estimada íntegramente por el juzgado.