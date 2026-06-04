La producción industrial baja un 2,9% en abril en Asturias, frente a una subida del 4,2% a nivel nacional

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OVIEDO 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha bajado un 2,9% interanual el pasado mes de abril en Asturias, 7,1 puntos menos que la media nacional, que se ha incrementado un 4,2%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La tasa anual de la producción industrial aumenta en catorce comunidades autónomas y disminuye en otras 3. Murcia (+9,3%), Castilla - La Mancha (+8,1%) y Andalucía (+8%) fueron las que mostraron las mayores alzas, mientras que en el lado opuesto se sitúan Extremadura, Baleares y Asturias con retrocesos de un 10,9%, 8,1% y un 2,9%, respectivamente.

En lo que va de año la producción industrial en Asturias se ha reducido un 7,4%,, frente a una incremento del 0,5% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto subieron en la región un 7,7% con un incremento del 62,8% en el caso de los duraderos y un 5,1% más para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo disminuyeron un 6,2%, los bienes intermedios anotaron un 1,1% menos y los de la energía, un 9,5% menos.