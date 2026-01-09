La producción industrial baja un 5,3% en noviembre en Asturias, frente a una subida del 1,8% a nivel nacional

Archivo - Un operario de Windar trabaja en una de las grandes piezas para parques eólicos que fabrica la compañía en sus instalaciones en la ría de Avilés - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha disminuido un 5,3% interanual el pasado mes de noviembre en Asturias, 7,1 puntos menos que la media nacional, que se ha incrementado un 1,8%, según datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En lo que va de año la producción industrial en Asturias ha aumentado un 3,5%, frente a un incremento del 1,1% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto subieron en la región un 2,1% con un descenso del 9,2%en el caso de los duraderos y un 2,7% más para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo disminuyeron un 9,3%, los bienes intermedios anotaron un 1,8% menos y los de la energía, un 11,8% menos.

A nivel nacional, la tasa anual de la producción industrial aumenta en nueve comunidades autónomas y cae en otras 8. Castilla y León (+12,8%), Andalucía (+11%) y Castilla - La Mancha (+3,3%) fueron las que registraron mayores subidas, mientras que en el lado contrario se sitúan La Rioja, Asturias y Extremadura con retrocesos de un 8,4%, 5,3% y un 3,7%, respectivamente.

