La producción industrial sube un 2,2% en 2025 en Asturias

Industria. Puerto de Avilés. - EUROPA PRESS

OVIEDO/MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha aumentado un 2,2 por ciento en el Principado de Asturias durante el año 2025, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A nivel nacional, ha aumentado una media del 1,3% en 2025, encadenando así dos años de ascensos después del aumento del 0,7% experimentado en 2024.

El repunte de 2025 es el mejor dato de este indicador desde 2022, cuando se incrementó un 2,3%, aunque queda lejos del aumento del 7,1% de 2021, año atípico por la vuelta a la normalidad tras el fin de las restricciones frente a la pandemia.

El avance de la producción industrial en 2025 fue resultado de los incrementos registrados en la energía (+3,9%), los bienes de consumo no duradero (+1,3%), los bienes intermedios (+0,9%) y los bienes de consumo duradero (+0,3%). Por su parte, los bienes de equipo no registraron variación respecto a 2024.

Por ramas de actividad, los mayores ascensos de la producción en 2025 se dieron en la fabricación de otro material de transporte (+5,8%), industrias extractivas (+4,9%) y suministro de electricidad y gas (+4,6%).

Por contra, los mayores descensos anuales de la producción se registraron en la industria del cuero y del calzado (-8,7%), la confección de prendas de vestir (-5,6%) y la fabricación de vehículos de motor, que recortó su producción una media del 4,5% respecto a 2024.

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial también subió una media del 1,3% en 2025, con aumentos en energía (+3,8%), bienes de consumo no duradero (+1,2%) y bienes intermedios (+0,7%). Los bienes de consumo duradero y los bienes de equipo no experimentación variación.

ANDALUCÍA Y CASTILLA Y LEÓN, DONDE MÁS SUBIÓ LA PRODUCCIÓN EN 2025

Diez comunidades autónomas elevaron en 2025 su producción industrial, cinco la recortaron y dos, Madrid y Extremadura, no experimentación variación.

Los mayores avances los protagonizaron Andalucía (+8,8%), Castilla y León (+6,2%) y Baleares (+4%), mientras que los únicos descensos se dieron en Navarra (-2,6%), País Vasco (-2,3%), Comunidad Valenciana (-1,3%), La Rioja (-0,9%) y Cantabria (-0,8%).

LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL SE DESPLOMA EN DICIEMBRE UN 2,5% MENSUAL

En el último mes de 2025, la producción industrial se incrementó un 2,8% en comparación con diciembre de 2024, tasa seis décimas superior a la de noviembre.

Con el repunte interanual del pasado mes de diciembre, la producción industrial encadenó siete meses consecutivos de alzas interanuales.

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial bajó un 0,3% interanual en diciembre tras nueve meses de alzas.

En términos mensuales (diciembre de 2025 sobre noviembre del mismo año) y dentro de la serie corregida de estacionalidad y calendario, la producción industrial se desplomó un 2,5%, registrando así su mayor caída mensual desde marzo de 2022, cuando retrocedió más de un 3%.