Profesionales sanitarios de Lituania visitarán Asturias para conocer el modelo asistencial asturiano

OVIEDO 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Asturias ha sido elegida, por segundo año consecutivo, para acoger la visita de una delegación de profesionales sanitarios y responsables políticos de Lituania, que conocerán de primera mano cómo funciona el modelo asistencial asturiano.

La visita, encabezada por la viceministra de Salud de Lituania, Laimute Vaideliene, se desarrollará durante la última semana de septiembre. Está enmarcada dentro de la plataforma de demostración de Atención Primaria de la OMS en España, una iniciativa que promueve el intercambio internacional de buenas prácticas y conocimientos para fortalecer este nivel asistencial mediante enfoques innovadores y colaborativos.

El gerente del Sespa, Aquilino Alonso, ha destacado que "volver a ser reconocidos como modelo de referencia en Europa es un honor y un gran estímulo. Refuerza la importancia de un sistema sanitario centrado en la comunidad y orientado a mejorar la calidad de vida en todas las etapas vitales".

Alonso también ha subrayado que este reconocimiento es "una valoración al esfuerzo diario de nuestros profesionales, que combinan la atención clínica con la promoción de la salud y la prevención, siempre desde la cercanía y el compromiso con la ciudadanía. Este logro nos anima a seguir innovando y fortaleciendo una Atención Primaria centrada en las personas y sus entornos".

Asturias ya fue anfitriona en 2024 de una delegación de quince profesionales sanitarios de la República Checa, que también visitaron diversos dispositivos asistenciales del Principado para conocer su modelo de Atención Primaria.