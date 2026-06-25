El programa 'Aunando Esfuerzos' celebra una gymkhana inclusiva en Avilés para promover la convivencia vecinal

Gymkhana Inclusiva que se ha celebrado hoy en el Parque de la Magdalena en el marco del proyecto 'Aunando esfuerzos'. - AYTO. DE AVILÉS

OVIEDO, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El programa cooperativo Aunando Esfuerzos ha celebrado hoy una Gymkhana Inclusiva en el parque de La Magdalena de Avilés con el objetivo de promover la convivencia, la tolerancia, la inclusión y la integración de los diferentes colectivos del barrio.

El concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Avilés, Noé Vega, ha destacado durante la jornada que "cada vez hay más participantes", lo cual, según ha manifestado, "muestra la buena salud de las asociaciones del barrio". En este sentido, Vega ha subrayado que estas entidades promueven que la ciudadanía se reúna en un ambiente como el Parque de la Magdalena para que "en común puedan colaborar entre ellas, exponer sus puntos de vista, lo que pretenden cada una de ellas, y que la gente las conozca".

Aunando Esfuerzos ha sido definido como un programa cooperativo surgido en el año 2009 y financiado por el Ayuntamiento de Avilés. En la actualidad, participan activamente en esta iniciativa la Asociación de Discapacitados Físicos de Avilés (DIFAC); la Asociación de Vecinos de La Magdalena-El Polígono-Grandiella; el Programa Colores de Cáritas Diocesana y la Asociación Rey Pelayo.

La meta principal de este programa es fomentar la convivencia en el barrio de La Magdalena, poniendo en contacto a personas y colectivos diversos, a la par que se eliminan todo tipo de barreras o estereotipos personales y sociales a través de diferentes actividades a lo largo del año. Durante el pasado ejercicio 2025, el programa ha desarrollado un total de cuatro actividades que han alcanzado una participación superior a las 500 personas.

Entre las acciones llevadas a cabo en 2025, se celebró la XIV Jornada deportiva por la integración, a la que asistieron 200 participantes de entre 6 y 13 años, incluyendo a un centenar de integrantes de las entidades implicadas. Asimismo, con motivo del Día Internacional de la Tolerancia, se realizó una intervención en el Parque de La Magdalena donde se colgaron notas explicativas sobre el significado de la tolerancia en los árboles.

Por otra parte, en diciembre tuvo lugar el XIV Festival de convivencia con cena compartida en el colegio público Marcelo Gago, un acto cultural y lúdico al que han acudido más de 300 personas. Además, se puso en marcha una actividad de patinaje sobre hielo y chocolatada en Las Meanas, en la que participaron más de 60 niños en riesgo de exclusión social junto a personas con discapacidad física e intelectual.