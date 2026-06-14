El programa 'El escarabajo verde' viaja a Asturias para abordar la situación del salmón atlántico - RTVE

OVIEDO, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El programa de RTVE 'El escarabajo verde' dedicará esta semana un reportaje a los peces migradores de los ríos de España, con especial atención a la situación del salmón atlántico, la anguila europea y la lamprea marina, y con grabaciones realizadas en Galicia y Asturias.

Según ha informado RTVE, el episodio, titulado 'Memoria de pez', analiza la situación de estas especies en distintos puntos de la península a través de entrevistas con expertos y trabajos de campo en ríos de ambos territorios.

En el caso de Galicia, el programa aborda la prohibición de la pesca del salmón adoptada por primera vez con el objetivo de favorecer la recuperación de la especie. La grabación coincide además con la temporada de pesca de la lamprea marina, donde se muestra la captura tradicional y las labores de vigilancia en el río Miño.

En Asturias, el equipo del programa se desplaza a la apertura de la temporada de pesca del salmón, donde algunos pescadores donan los ejemplares capturados para su uso en tareas de repoblación de las cuencas fluviales.

El reportaje incide en la importancia de la recuperación de la salud de los ríos y su conectividad como elemento clave para la conservación de estas especies migradoras.