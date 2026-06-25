El programa formativo Ruta Digital cierra su actividad con más de 15.000 certificaciones en Asturias

Acto de clausura del programa Ruta Digital - EUROPA PRESS

OVIEDO 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El programa de capacitación tecnológica Ruta Digital celebró hoy en las instalaciones de la Cámara de Comercio en Oviedo su acto de clausura tras alcanzar unos resultados que superan ampliamente los objetivos fijados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

En total, el proyecto ha logrado más de 13.300 certificaciones en concejos de menos de 20.000 habitantes, por encima de las 11.654 exigidas inicialmente, además de más de 1.600 certificaciones en los grandes concejos asturianos.

El tesorero de la Cámara de Comercio, José Ángel García, destacó durante el acto que estos resultados son fruto de un "esfuerzo colectivo" basado en la colaboración público-privada y desarrollado "en estrecho contacto con el territorio" y "las necesidades reales de sus habitantes".

La clausura contó también con la participación de la vicepresidenta del Gobierno del Principado de Asturias, Gimena Llamedo, así como de alcaldes y concejales de concejos participantes, alumnos, formadores y técnicos del programa a cuyos cursos fueron formalizadas más de 28.500 matrículas.

Ruta Digital se desarrolló gracias al convenio suscrito hace año y medio entre la Cámara de Comercio y el Principado de Asturias, financiado íntegramente con fondos europeos; para llevar la formación a la zona rural y generar oportunidades de empleo, ayudando así a combatir la despoblación.

"Estamos convencidos de que la digitalización es una herramienta de equidad y de competitividad: las mismas oportunidades para todos, vivan donde vivan, y mejores herramientas para el tejido productivo y el emprendimiento en todos los concejos. Además, es una herramienta eficaz para luchar contra la despoblación, porque permite generar oportunidades y fijar población en el medio rural", afirmó José Ángel García.

Durante su intervención, recordó que el programa ha permitido acercar la tecnología a personas que nunca habían utilizado un ordenador. "Algunas personas se sentaron delante de un ordenador por primera vez con Ruta Digital. Les hemos llevado la mano para manejar el ratón y les hemos enseñado a mirar en la pantalla de un aula virtual para formarse", señaló.

A lo largo de su desarrollo, Ruta Digital ha recorrido localidades de toda Asturias, desde Ruenes hasta Gedrez y desde La Cerezal hasta Jarrio. Su aula móvil visitó 96 ubicaciones y recorrió más de 6.500 kilómetros para acercar la formación tecnológica a los vecinos de los pueblos.

El programa tuvo además un marcado carácter inclusivo, desarrollando acciones formativas en centros como el Centro de Apoyo a la Integración (CAI) de Arriondas, Emburria, el Centro Don Orione, el CAI de Canero o el de Villamil, entre otros.

Durante el acto de clausura de hoy se reconoció a los diez alumnos con los mejores expedientes entre quienes completaron las cien microformaciones de Ruta Digital. Cada uno de ellos recibió un iPad como reconocimiento a su esfuerzo y aprovechamiento. Asimismo, se entregaron placas conmemorativas a los concejos que registraron un mayor número de certificaciones. Destacaron especialmente Cangas del Narcea y Valdés, los dos municipios con más certificaciones obtenidas y donde toda la formación se desarrolló en los pueblos, sin impartir cursos en la capital del concejo.

También recibieron este reconocimiento los concejos de Llanes, Laviana, Piloña, Peñamellera Alta, Sariego, Villanueva de Oscos, Vegadeo y Tapia de Casariego.

La evolución de los participantes refleja el impacto alcanzado por el programa. En Cibuyo (Cangas del Narcea), donde las actividades se desarrollaron entre octubre y mayo, la primera formación impartida fue "Solicita cualquier tipo de cita por internet". Meses después, los alumnos habían aprendido a crear con Inteligencia Artificial su propio repertorio de canciones del verano al ritmo del reguetón.

Una experiencia similar se vivió en Tablizo (Valdés). Allí los cursos comenzaron con contenidos básicos sobre el uso del teléfono móvil y sus aplicaciones y finalizaron con experiencias inmersivas mediante gafas de realidad virtual. Además de las formaciones tanto presenciales como online, Ruta Digital impulsó otras iniciativas como la realización de pódcast, jornadas sobre Inteligencia Artificial, una feria tecnológica dirigida al público familiar y un curso de pilotaje de drones para la gestión ganadera en el Valledor.