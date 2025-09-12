Prorrogado el contrato para el mantenimiento y explotación de la red de control de la calidad del aire

OVIEDO 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Gobierno asturiano ha prorrogado hasta 2026 el contrato del servicio de explotación y mantenimiento de la red de control de la calidad del aire del Principado, al que destina 249.962 euros.

Según ha informado el Gobierno asturiano a través de una nota de prensa, la medida permitirá garantizar la continuidad de los trabajos de vigilancia de la calidad del aire en Asturias y asegurar el correcto funcionamiento de una infraestructura técnica que proporciona información esencial para la salud pública y la protección del medio ambiente.

La red de control de la calidad del aire es un sistema público de vigilancia ambiental compuesto por 23 estaciones fijas, distribuidas en distintos puntos de la comunidad, y dos estaciones móviles. Su función principal es medir en tiempo real los niveles de contaminantes atmosféricos, como partículas en suspensión, dióxidos de azufre y nitrógeno, ozono troposférico o compuestos orgánicos volátiles.

Los datos que se recaban permiten evaluar el grado de cumplimiento de los estándares de calidad del aire establecidos por la normativa europea y estatal. También sirven de base para alertar a la población en situaciones de elevada contaminación y para apoyar la planificación de políticas ambientales que contribuyan a mejorar la salud y la calidad de vida de la ciudadanía.